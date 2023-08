Live

News Live: चांद की सतह पर लैंडर ‘विक्रम’ से अलग हुआ रोवर ‘प्रज्ञान’, सामने आई पहली तस्वीर

चंद्रयान-3 मिशन की कामयाबी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ISRO की टीम और सभी देशवासियों को दक्षिण अफ्रीका से बधाई दी। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर ISRO चीफ एस सोमनाथ को फोन कर बधाई दी।

रैंप पर लैंडर से बाहर आते रोवर की पहली तस्वीर (Source- Twitter/ @GoenkaPk)