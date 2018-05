Thunderstorm Warning Updates: उत्तर प्रदेश में तेज आंधी-तूफान ने ली 8 लोगों की जान

उत्तर प्रदेश में आंधी-तूफान ने ली 8 लोगों की जान

बुधवार को एक बाद फिर भारत के शहरों में तेज आंधी-तूफान, बारिश के साथ भूकंप के झटके महसूस हुए। वहीं तेज आंधड़ की वजह से उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जगहों पर करीब 8 लोगों की जान चली गई है।At least eight people were killed in various parts of #UttarPradesh in the #thunderstorm that hit the state Read @ANI Story | https://t.co/CoOdN7YiyY pic.twitter.com/VeXqThtGoX— ANI Digital (@ani_digital) May 9, 2018