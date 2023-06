Live

Live Updates: कुछ ही घंटे में गुजरात के तट से टकराएगा साइक्लोन बिपरजॉय, 74 हजार से ज्यादा लोगों को किया गया रेस्क्यू

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रबंध निदेशकों की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें चक्रवात ‘बिपरजॉय’ के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा की गई।

Cyclone Biparjoy (Source- ANI)

Go to Live Updates गुजरात के कच्छ जिले में 15 जून को चक्रवात बिपरजॉय (Cyclone Biparjoy) की संभावित दस्तक से पहले राज्य प्रशासन ने तट के पास रहने वाले 74,345 लोगों को एहतियात के तौर पर स्थानांतरित कर दिया है। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि आठ तटीय जिलों में कुल 74,345 लोगों को अस्थायी आश्रयों में ले जाया गया है। साथ ही बचाव और राहत उपायों के लिए आपदा प्रबंधन इकाइयों को तैनात किया है। विज्ञप्ति के अनुसार, कच्छ जिले में लगभग 34,300 लोगों को, जामनगर में 10,000, मोरबी में 9,243, राजकोट में 6,089, देवभूमि द्वारका में 5,035, जूनागढ़ में 4,604, पोरबंदर जिले में 3,469 और गिर सोमनाथ जिले में 1,605 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि अरब सागर में सक्रिय चक्रवात के गुजरात तट की ओर बढ़ने के साथ, सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलीं और भारी बारिश हुई। आईएमडी के अनुसार, चक्रवात ‘बिपरजॉय’ बृहस्पतिवार शाम को जखाऊ बंदरगाह तक पहुंचेगा। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं, चक्रवात के मद्देनजर गुजरात के दो सबसे प्रसिद्ध मंदिर द्वारकाधीश मंदिर और सोमनाथ मंदिर बृहस्पतिवार को श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए पढ़ें जनसत्ता.कॉम। Live Updates गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बुधवार रात गांधीनगर में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र पहुंचे और शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर चक्रवात की स्थिति और प्रशासन द्वारा अब तक उठाए गए कदमों की समीक्षा की। जानें पल-पल के अपडेट्स। 08:12 (IST) 15 Jun 2023 Gujarat: मांडवी और द्वारका में दिखने लगा चक्रवात बिपरजॉय का प्रभाव चक्रवात बिपरजॉय के प्रभाव से मांडवी के समुद्र में लहरें ऊंची उठ रही हैं। द्वारका में भी चक्रवात का प्रभाव देखने को मिल रहा है। समुद्र में ऊंची-ऊंची लहरें उठ रही हैं। सीमा सुरक्षा बल, अहमदाबाद के आईजी रवि गांधी ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल (BSF) अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात हैं और जो चक्रवात (बिपरजॉय) आने वाला है उसका असर सीमवर्ती इलाकों में है। हमारे सभी जवान अलर्ट हैं और सभी जरूरी तैयारियां की गई हैं। इस विपदा से निपटने के लिए जो भी हम प्रयास कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। https://twitter.com/AHindinews/status/1669171445774299137 पश्चिम रेलवे ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि चक्रवात के गुजरात तट पर पहुंचने के अनुमान के बाद यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और सात ट्रेन को रद्द किया गया है, तीन ट्रेन को उनके गंतव्य से पहले ही रोक दिया जाएगा जबकि चार ट्रेन को उनके तय स्टेशन से अलग स्टेशन से चलाया जाएगा।