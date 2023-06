Live

Live News Updates: गुजरात और मुंबई में दिखने लगा साइक्लोन बिपरजॉय का असर, पुलिस ने ग्रामीणों को बांटे सब्जियां-दूध

बिपरजॉय चक्रवात को देखते हुए अमरेली पुलिस ने गुजरात के जाफराबाद में सियालबेट के ग्रामीणों को सब्जियां और दूध सहित आवश्यक सामान पहुंचाया।

Cyclone biparjo: गुजरात के जाफराबाद में ग्रामीणों को आवश्यक सामान पहुंचाया गया (Source- ANI)

साइक्लोन बिपरजॉय 15 जून 2023 को गुजरात के कच्छ जिले के तटों से टकरा सकता है। तूफान से निपटने को लेकर सरकार हर स्तर पर तैयारी पूरी कर चुकी है। गुजरात के कच्छ जिले में जखाऊ बंदरगाह के निकट शक्तिशाली चक्रवात 'बिपारजॉय' के टकराने से दो दिन पहले अधिकारियों ने मंगलवार को तटीय क्षेत्रों से करीब 37,000 लोगों को अस्थायी आश्रय स्थलों में स्थानांतरित कर दिया। गांधीधाम शहर में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के सरदार वल्लभभाई पटेल हॉल को एक अस्थायी आश्रय में बदल दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीम तैयार हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए पढ़िए जनसत्ता.कॉम। Live Updates चक्रवात बिपरजॉय के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात सरकार से संवेदनशील स्थानों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाने की व्यवस्था करने और बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य तथा पेयजल जैसी सभी आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करने को कहा। पढ़िए साइक्लोन बिपरजॉय से जुड़े पल-पल के अपडेट्स। 08:07 (IST) 14 Jun 2023 Cyclone Biparjoy: गुजरात, मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी गुजरात के द्वारका में चक्रवात बिपरजॉय का प्रभाव देखने को मिल रहा है। वहीं, मुंबई में भी साइक्लोन बिपरजॉय का प्रभाव देखने को मिल रहा है। https://twitter.com/AHindinews/status/1668802920580812801 सेना के अधिकारियों ने नागरिक प्रशासन और एनडीआरएफ के साथ संयुक्त रूप से राहत कार्यों की योजना बनाई है। सेना ने रणनीतिक स्थानों पर बाढ़ राहत टुकड़ियों को तैयार रखा है। जानें साइक्लोन बिपरजॉय से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स।