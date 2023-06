Live

Live News Update: राहुल गांधी के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं का जश्न, दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर

राहुल गांधी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए यूथ कांग्रेस की ओर से 5 किलोमीटर लंबी रैली निकाली जाएगी। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने बताया कि आईसीसी मुख्यालय में एक एग्जिबिशन का आयोजन किया जाएगा।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (पीटीआई फोटो)

दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय के बाहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देने वाले पोस्टर लगाए गए हैं। 19 जून को राहुल गांधी का जन्मदिन है। उत्तर प्रदेश और बिहार में जहां गर्मी का कहर जारी हैं, वहीं दिल्ली-एनसीआर में आज बारिश के चलते मौसम सुहाना हो गया है। दिल्ली और नोएडा में बारिश के बाद सोमवार को मौसम में बदलाव देखा गया। दिल्ली पुलिस दिल्ली के आर.के. पुरम इलाके में पैसों के लेन-देन के विवाद में कुछ हमलावरों ने पिंकी और ज्योति नाम की दो बहनों की कल गोली मारकर हत्या कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी कि इस हत्याकांड में पुलिस ने दो और आरोपियों किशन और गणेश स्वामी को पकड़ा है। मामले में अब तक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस में 18 जून को एक छात्र की चाकू मारकर हत्या करने की घटना के संबंध में दिल्ली पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। कल रात चेन्नई में भारी बारिश हुई। भारी बारिश और बारिश के पूर्वानुमान के कारण आज के लिए कांचीपुरम, तिरुवल्लूर और चेंगलपट्टू जिलों के सभी स्कूलों के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। 10:04 (IST) 19 Jun 2023 खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या कनाडा में खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में गुरु नानक सिख गुरुद्वारे में गोली मारकर हत्या कर दी गई। निज्जर अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) से जुड़ा था, जो भारत में प्रतिबंधित है 09:57 (IST) 19 Jun 2023 हिमाचल प्रदेश में एसडीआरएफ ने किया पर्यटकों का रेस्क्यू हिमाचल प्रदेश में एसडीआरएफ कांगड़ा और मैक्लोडगंज पुलिस ने करेरी झील से 26 पर्यटकों को रेस्क्यू किया। बारिश के कारण पर्यटक फंस गए थे। https://twitter.com/AHindinews/status/1670631415963324417 09:55 (IST) 19 Jun 2023 छत्तीसगढ़ में बस के पुल से टकराने से 26 लोग घायल छत्तीसगढ़ में तेज रफ्तार में बस के पुल से टकरा जाने से 26 लोग घायल हुए हैं जिनमें 2 गंभीर रूप से घायल हैं। घटना रायगढ़ ज़िले के घरघोड़ा के पास हुई। एसडीओपी दीपक मिश्रा ने बताया कि कुल 26 लोग घायल हैं, गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को उपचार के लिए रायगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। https://twitter.com/ANI_MP_CG_RJ/status/1670642226337308677 अमेरिका की यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए भारतीय अमेरिकी मूल के लोगों ने संयुक्त राज्य वाशिंगटन में एकता रैली आयोजित की।