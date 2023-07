Live

Live News: नियुक्ति पत्र सौंपने महाराष्ट्र स्पीकर के दफ्तर पहुंचे NCP नेता जितेंद्र अव्हाण, शरद पवार भी एक्शन मोड में आए

NCP की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा कि जो कुछ भी हुआ वह दुखद है। शरद पवार ने सभी के साथ एक परिवार की तरह व्यवहार किया और वह हमारे वरिष्ठ नेता हैं।

NCP नेता जितेंद्र अव्हाण (Source- ANI)

Go to Live Updates महाराष्ट्र की राजनीति में रविवार को आए राजनीतिक भूचाल के बीच NCP प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजित पवार उपमुख्यमंत्री के रूप में शिवसेना-भाजपा सरकार में शामिल हो गए। वहीं, NCP नेता जितेंद्र अव्हाण अपना नियुक्ति पत्र सौंपने महाराष्ट्र स्पीकर के दफ्तर पहुंचे। अजित पवार के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद रविवार को एनसीपी ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए जितेंद्र अव्हाण को व्हिप नियुक्त किया। वहीं, दूसरी ओर एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि उनकी पार्टी ने अजित पवार और मंत्री पद की शपथ लेने वाले आठ अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की है। पाटिल ने कहा कि उन्होंने किसी को यह नहीं बताया कि वह वह पार्टी छोड़ रहे हैं। हमने भारत चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा है। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने अजित पवार के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने पर कहा कि NCP के अंदर कभी भी नफरत या कोई गलतफहमी नहीं थी। अजित पवार के विचार अलग थे और हमारे अलग हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए पढ़िए जनसत्ता.कॉम। Live Updates 08:10 (IST) 3 Jul 2023 Live Update: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने साधा कांग्रेस पर निशाना AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पटना में विपक्ष की बैठक हुई और बैठक में शरद पवार जिसे लेकर आए थे प्रफुल्ल पटेल को वे आज भाजपा से जाकर मिल गए। इसके बावजूद भी कांग्रेस सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटती है। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांककर देखें कि उन्होंने कैसे-कैसे धोखे दिए हैं। उन्होंने कहा कि आज मीडिया में हर विपक्ष पार्टी का नेता रो रहा है कि भाजपा ने NCP को तोड़ दिया। आज 40 विधायक चले गए तो ग़लत है और बिहार में हमारे 4 विधायकों को आपने खरीद लिया तो वह सही है? तुम करो तो अच्छा और दूसरे करें तो ग़लत? https://twitter.com/AHindinews/status/1675533012099018752 08:07 (IST) 3 Jul 2023 LIVE: विपक्ष के पटना में जुटने का असर महाराष्ट्र में दिख रहा- शाहनवाज हुसैन बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पटना में जुटे लोगों की हालत आप देख सकते हैं। पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, ये तो बस शुरुआत है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पटना में जुटने का असर महाराष्ट्र में दिखाना शुरू कर दिया है। बीजेपी बिहार में चुनाव की तैयारी कर रही है और बीजेपी को फिर से अच्छे नतीजे मिलेंगे। https://twitter.com/ANI/status/1675694014572675073 महाराष्ट्र NCP अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि शरद पवार ने अपनी भूमिका स्पष्ट की है, उनकी भूमिका पर कोई शक नहीं है। कानूनी रूप से जो भी आवश्यक कदम हैं वो उठाए जाएंगे। हमारा उनपर विश्वास था कि वे ऐसा नहीं करेंगे। जानें पल-पल के अपडेट।