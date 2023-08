Live

LIVE: ज्योति मौर्य पर लगाए सभी आरोप पति आलोक ने लिए वापस

ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य (फोटो : Twitter)

खबरों के लिहाज से मंगलवार का दिन काफी अहम रहने वाला है। एक तरफ जातिगत जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर केंद्र के हलफनामे पर विवाद शुरू हो गया है तो वहीं दूसरी तरफ चुनावी राज्य एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में प्रचार जोरों पर चल रहा है। पहाड़ी राज्यों पर आसमानी मुसीबत का कहर भी जारी ही चल रहा है। Live Updates 10:24 (IST) 29 Aug 2023 ज्योति मौर्य पर लगे सभी आरोप वापस ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने एक बड़ा यू टर्न लिया है। उसकी तरफ से अपनी पत्नी पर लगाए गए सभी आरोप वापस ले लिए गए हैं। कोर्ट में जारी लड़ाई जरूरी आगे भी जारी रहने वाली है, लेकिन फिर भी ज्योति के लिए ये एक बड़ी राहत है।