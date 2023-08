Live

LIVE: नूंह में चप्पे-चप्पे पर पुलिस की पहरेदारी, कुछ देर में VHP निकालेगी यात्रा

खबरों के लिहाज से सोमवार का दिन काफी अहम रहने वाला है। एक तरफ नूंह में यात्रा की वजह से तनाव है तो वहीं पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड जारी है।

नूंह में हिंसा के बाद सुरक्षा कड़ी (फाइल)

खबरों के लिहाज से सोमवार का दिन काफी अहम रहने वाला है। एक तरफ नूंह में एक बार फिर जमीन पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। वीएचपी द्वारा साफ कर दिया गया है कि वे यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में अभी भी बारिश और लैंडस्लाइड से स्थिति विस्फोटक बनी हुई है। खेल जगत में नीरज चोपड़ा के एक और कीर्तिमान ने देश को नई उमंग से भर दिया है।