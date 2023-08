Live

News Live: कर्नाटक के लिए रवाना राहुल गांधी, चीन के साथ मानचित्र विवाद पर बोले- PM को कुछ कहना चाहिए

Today Breaking News Live: रक्षाबंधन के मौके पर जम्मू-कश्मीर के अखनूर सेक्टर में स्थानीय युवतियों ने जवानों को राखी बांधी। वहीं, उधमपुर में स्कूल की छात्राओं ने सीआरपीएफ जवानों की कलाई पर राखी बांधी।

कर्नाटक रवाना राहुल गांधी (Source- Screengrab/ ANI)

Go to Live Updates Today Latest News Live Updates: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार को जम्मू-कश्मीर से लौटने के बाद आज दिल्ली से कर्नाटक के लिए रवाना हुए। चीन सरकार द्वारा जारी किए गए चीन के मानक मानचित्र के 2023 संस्करण पर कर्नाटक के लिए रवाना होने से पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैं सालों से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा कि लद्दाख में एक इंच ज़मीन नहीं गई, वह झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चीन ने अतिक्रमण किया है। यह मानचित्र मामला बेहद गंभीर है। उन्होंने ज़मीन छीन ली है। प्रधानमंत्री को इस बारे में कुछ कहना चाहिए। मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक से पहले शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अशोक चव्हाण और नाना पटोले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यह कॉन्फ्रेंस आज शाम 4 बजे होगी। वहीं, दिल्ली में G20 की बैठक को लेकर दिल्ली सरकार की तैयारियों पर कैबिनेट मंत्री गोपाल राय आज दोपहर 12 बजे प्रेस कान्फ्रेंस करेंगे। आज के अहम इवेंट्स के लिए पढ़ें Jansatta.com Live Updates देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए पढ़ें jansatta.com LIVE NEWS: दिल्ली में गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत उत्तर-पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में कल रात अज्ञात बाइक सवार हमलावरों द्वारा की गई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक अन्य घायल हो गया। https://twitter.com/PTI_News/status/1696722318444163408 LIVE NEWS: पुणे के स्टोर में आग लगने से 4 लोगों की मौत पुणे में बुधवार तड़के एक इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर स्टोर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। https://twitter.com/PTI_News/status/1696727481095455166 LIVE NEWS: INDIA गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले मुंबई में विपक्षी गुट के नेताओं के पोस्टर और होर्डिंग 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली INDIA गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले मुंबई में विपक्षी गुट के नेताओं के पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए। https://twitter.com/PTI_News/status/1696724071877140536 LIVE UPDATE: बिहार के रोहतास में सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत बिहार के रोहतास जिले में बुधवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। नेशनल हाइवे पर स्‍कॉर्पियो कार ने हाईवे पर पहले से खड़े कंटेनर में टक्‍कर मार दी। एसयूवी में 12 लोग सवार थे, जिनमें से 7 की मौत हो गई और 5 घायल हो गए हैं। घायलों का पास के ही अस्‍पताल में इलाज चल रहा है। LIVE NEWS: संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होंगे अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी लोकसभा से अपने निलंबन के मामले में बुधवार को संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होंगे। कांग्रेस नेता दोपहर 12.30 बजे संसदीय पैनल के सामने अपना बयान दर्ज कराएंगे। LIVE: असम के मोरीगांव में बाढ़ असम के मोरीगांव जिले में बाढ़ से स्थिति बिगड़ गई है। ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद जिले के मायोंग क्षेत्र से वीडियो है जहां कई गांव जलमग्न हो गए और यहां के निवासी इससे प्रभावित हैं। https://twitter.com/AHindinews/status/1696715993559740669 कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार मैसूर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की उपस्थिति में महिलाओं के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कल्याण योजना-गृह लक्ष्मी योजना शुरू करेगी। MVA की प्रेस कांफ्रेंस आज, पढ़ें पूरी खबर राखी बांधने का शुभ समय, देखें वीडियो- https://www.youtube.com/watch?v=jk7anuLyUnk