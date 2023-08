Live

Daily News Live: शिमला में 7 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी SDRF, NDRF और सेना, सीएम सुक्खू बोले- हिमाचल में काबू में हालात

Today Latest News: NDRF इंस्पेक्टर रूप शरण ने कहा कि शिमला में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 7वां दिन है। हमने 17 शव बरामद कर लिए हैं और हम अन्य 3 पीड़ितों की तलाश जारी है।

हिमाचल में लैंडस्लाइड (Source- PTI)