सीपीआई (एम) कार्यकर्ता की चाकुओं से गोदकर हत्‍या, बीजेपी पर आरोप

केरल के कासरगोड जिले में सीपीआई (एम) कार्यकर्ता की चाकुओं से गोद-गोदकर हत्या कर दी गई है। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक कार्यक्रर्ता की हत्या का आरोप है भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगा है।

Kerala: CPI(M) worker was stabbed to death in Kasaragod district allegedly by BJP workers, last night (Earlier visuals) pic.twitter.com/igZRIhpW6s

— ANI (@ANI) August 6, 2018