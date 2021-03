देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। शुक्रवार को दिल्ली और आंध्रप्रदेश में पिछले दो माह में से सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए। वहीं मुंबई नगरपालिका के अनुसार पिछले कुछ समय में दर्ज किए गए केसों में 90% से ज्यादा मामले मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतों के हैं। इसके अलावा आज शुक्रवार को कोरोना की वजह से उत्तरप्रदेश में दो और लोगों की मौत हो गई।

आंध्रप्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार इस समय राज्य में करीब 1227 कोरोना के एक्टिव केस हैं. कोरोना महामारी से राज्य के करीब 8,91,388 लोग संक्रमित हो चुके हैं। जबकि 7,180 लोगों की मौत इस बीमारी की वजह से हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में शुक्रवार को कोविड-19 के 210 नए मामले आए, जो गत दो महीने में सबसे अधिक है। वहीं दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 431 नए मामले सामने आए जो करीब दो महीने में सबसे अधिक है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को कोरोना वायरस के 431 नए मामले सामने आए जिससे संक्रमितों की कुल संख्या 6,42,870 हो गई।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 167 नये मामले सामने आए जबकि प्रदेश में पिछले 24 घंटे के अंदर महामारी के कारण दो और लोगों की मौत हो गयी। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 167 नये मामले सामने आने के बाद प्रदेश में अब तक संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,04,959 हो गई है जबकि पिछले 24 घंटे में दो और लोगों की मौत के बाद मरने वालों का कुल आंकड़ा 8,743 पर पहुंच गया है।

#WATCH Nagpur’s Sitabuldi Main Road full of shoppers despite rising COVID19 cases

Complete lockdown to be imposed in Nagpur City Police Commissionerate area from March 15 to March 21 pic.twitter.com/Cs6cvfdEKB

— ANI (@ANI) March 12, 2021