Andhra Pradesh Bandh LIVE: वामदलों ने केंद्र सरकार पर अगले वित्त वर्ष के लिए पेश किए गए बजट में आंध्र पदेश के साथ नाइंसाफी के विरोध में गुरुवार (8 फरवरी, 2018) को पूरे प्रदेश में बंद बुलाया है। इसके चलते पूरे शहर की सड़कें वीरान पड़ गई है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बंद की समीक्षा के लिए डीजीपी से मीटिंग की जिसमें बंद के दौरान कानून व्यवस्था बात की गई है। सीएम में सख्त निर्देश दिए कि बंद के दौरान अनचाही घटनाएं ना हों। ऐसे में यहां आपके साथ उन जानकारियों को साझा करने जा रहे हैं जहां आज कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं बंद रहेंगी जबकि किनका संचालन किया जाएगा।

ऑटो रिक्शा– ऑटो यूनियन ने बंद में समर्थन में अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि जब टीएनएम से इसपर प्रतिक्रिया मांगी तो बताया कि वह कुछ घंटों के लिए रोड से दूर रहेंगे।

बस– बस यूनियन इस बंद में भाग नहीं ले रही। एपीएसआरटीसी के चीफ मैनेजर नागेंद्र बाबू के अनुसार यूनियन बंद में भाग नहीं लेगी।

Ind vs SA 3rd ODI: विराट की बल्‍लेबाजी के ऑस्‍ट्रेलियाई भी हुए मुरीद, दिग्‍गजों ने इस तरह की तारीफ

IND vs SA: विराट कोहली के 34वें शतक पर ऐसा रहा अनुष्‍का शर्मा का रिएक्‍शन

Ind vs SA 3rd ODI: तीसरे वनडे में भी भारत शेर, पहली बार हुई ये पांच बातें

कॉलेज– इस मामले में अभी कोई अधिकारिक सूचना नहीं मिल पाई है। लेकिन छात्र संगठन जैसे, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का कहना है कि वो कॉलेज की कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे।

हॉस्पिटल और दवाई स्टोर– बंद में स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

स्कूल और ऑफिस– इस मामले में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। उम्मीद की जा रही है कि बड़े स्तर पर यहां बंद का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

वहीं ट्रक मालिक यूनियन, करदाता एसोसिएशन, ट्रे़ड यूनियन ने बंद का सर्मथन किया है। वाईएसआरसीपी, कांग्रेस पार्टी, जन सेना और लोकसत्ता अन्य संगठनों ने भी बंद का समर्थन किया है। बता दें कि केंद्रीय बजट में विशेष दर्जा, राज्य की राजधानी के निर्माण से लेकर पोलवरम परियोजना का निर्माण, विशेष रेलवे जोन जैसे मुद्दों का जिक्र नहीं होने का राजनीतिक दलों व जनसंगठनों ने कड़ा विरोध किया है।

Andhra Pradesh Bandh Today LIVE UPDATES:

विशेष पैकेज की मांग के लिए संसद परिसर में प्रदर्शन करते टीडीपी सांसद।

TDP MPs protest in Parliament demanding special package for #AndhraPradesh pic.twitter.com/Z3j5ovdThK

Visakhapatnam: Bandh called by Left parties in protest against #UnionBudget2018 #AndhraPradesh pic.twitter.com/LnZYfIJyMZ

— ANI (@ANI) February 8, 2018