मणिपुर जाएंगे I.N.D.I.A. गठबंधन के ये 20 नेता, राज्यपाल से भी करेंगे मुलाकात

Manipur News: विपक्ष मणिपुर के मसले पर सरकार को घेरने की रणनीति और पैनी करने जा रहा है। शनिवार को विपक्ष के 20 सांसद मणिपुर जाएंगे।

Manipur News: मणिपुर के मसले पर विपक्षी दल लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं (Image- Express/Amit Mehra)

मणिपुर में जारी तनाव के बीच विपक्ष लगतार केंद्र सरकार पर हमले बोल रहा है। अब I.N.D.I.A. गठबंधन की तरफ से मणिपुर जाने वाले 20 नेताओं की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये सभी नेता कल और परसो मणिपुर में रहेंगे। विपक्षी I.N.D.I.A. की लिस्ट में कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी और गौरव गोगोई, जेडीयू के राजीव रंजन सिंह, टीएमसी की सुष्मिता देव, डीएमकी की कनिमोझी कुरुणानिधी, सीपीआई के संदोष कुमार, सीपीआईएम के एए रहीम, राजद के मनोज झा, सपा के जावेद अली खान, जेएएम की महुआ माझी का नाम शामिल है। इन नेताओं के अलावा विपक्ष की लिस्ट में एनसीपी के पीपी मोहम्मद फैजल, जदयू के अनील प्रसाद हेगड़े, IUML के ईटी मोहम्मद बसीर, RSP के एनके प्रेमचंद्रन, AAP के सुशील गुप्ता, शिवेसना UBT के अरविंद सावंत, VCK के डी रविकुमार और थोल थीरूमावालवन, रालोद के जयंत सिंह और कांग्रेस की फूलो देवी नेतम का नाम भी शामिल हैं।

