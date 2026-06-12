टीएमसी से बगावत करने वाले सांसदों की लिस्ट सामने आ गई है। सूत्रों के मुताबिक, दावा किया गया है कि इस लिस्ट में 19 सांसदों ने दस्तखत किए हैं। इन सांसदों ने टीएमसी से अलग गुट बनाने की मांग को लेकर लोकसभा स्पीकर के दफ्तर को 18 मई को पत्र लिखा था।

इस लिस्ट में काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, सयानी घोष और यूसुफ पठान जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। ये सभी एक वक्त में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के करीबी रहे हैं।

क्रम संख्यानाम
1काकोली घोष दस्तीदार
2शताब्दी रॉय
3बापी हलदर
4डॉ. शर्मिला सरकार
5प्रसून बंद्योपाध्याय
6जगदीश बर्मा बसुनिया
7असित कुमार मल
8अरूप चक्रवर्ती
9रचना बनर्जी
10सायोनी घोष
11खलीलुर्रहमान
12अबू ताहिर खान
13यूसुफ़ पठान
14मिताली बैग
15माला रॉय
16कालीपद सोरेन
17दीपक अधिकारी
18जून मालिया
19पार्थ भौमिक