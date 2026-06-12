टीएमसी से बगावत करने वाले सांसदों की लिस्ट सामने आ गई है। सूत्रों के मुताबिक, दावा किया गया है कि इस लिस्ट में 19 सांसदों ने दस्तखत किए हैं। इन सांसदों ने टीएमसी से अलग गुट बनाने की मांग को लेकर लोकसभा स्पीकर के दफ्तर को 18 मई को पत्र लिखा था।
इस लिस्ट में काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, सयानी घोष और यूसुफ पठान जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। ये सभी एक वक्त में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के करीबी रहे हैं।
|क्रम संख्या
|नाम
|1
|काकोली घोष दस्तीदार
|2
|शताब्दी रॉय
|3
|बापी हलदर
|4
|डॉ. शर्मिला सरकार
|5
|प्रसून बंद्योपाध्याय
|6
|जगदीश बर्मा बसुनिया
|7
|असित कुमार मल
|8
|अरूप चक्रवर्ती
|9
|रचना बनर्जी
|10
|सायोनी घोष
|11
|खलीलुर्रहमान
|12
|अबू ताहिर खान
|13
|यूसुफ़ पठान
|14
|मिताली बैग
|15
|माला रॉय
|16
|कालीपद सोरेन
|17
|दीपक अधिकारी
|18
|जून मालिया
|19
|पार्थ भौमिक