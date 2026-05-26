पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि राज्य के सभी स्कूलों, कॉलेजों और मंदिरों के एक किलोमीटर दायरे में शराब की दुकान खोलने की इजाजत नहीं होगी।

कल्याणी में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 27 मई से अन्नपूर्णा योजना को लेकर फॉर्म जारी करेगी। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये की मदद की जाएगी।

शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “अन्नपूर्णा योजना के फॉर्म सचिवालय से कल जारी किए जाएंगे। सभी भारतीय इस स्कीम के फायदे उठाने के लिए पात्र हैं।”

इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पूरे राज्य में 400 कैंटीन पर सप्ताह में दो बार पांच रुपये में माछ-भात उपलब्ध करवाया जाएगा।

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