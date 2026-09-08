Tamil Nadu News: तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख और पूर्व मंत्री नैनार नागेंद्रन ने सोमवार को टीवीके सरकार और सीएम विजय की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सीएम को तमिलनाडु में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, जनता की सुरक्षा के लिए नई योजनाएं पेश करनी चाहिए थीं और लोगों की जान-माल की सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए थी। इसके बजाय आपने असभ्य राजनीति की।

तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा, “विधानसभा आपका फिल्म स्टूडियो नहीं है, मिस्टर विजय।” उन्होंने विजय पर विधानसभा को मनगढ़ंत संवादों के मंच के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि तमिलनाडु के लोग केवल राजनीतिक बयानबाजी पर प्रतिक्रिया देने के लिए वहां नहीं आए थे।

लोगों का पुलिस फोर्स से भरोसा उठ गया है- नैनार नागेंद्रन

उन्होंने कहा, “कोयंबटूर जिले में पिछले एक महीने में ही दस हत्याएं हुई हैं। चेन्नई में, जहां आपका ऑफिस है, कल एक ही दिन में दो बेरहम हत्याएं हुईं। आपके पद संभालने के बाद से कस्टडी में छह मौतें हुई हैं। ड्यूटी पर तैनात कुछ पुलिसकर्मी जनता के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं और लोगों का उस पुलिस फोर्स से भरोसा उठ गया है जो सीधे आपके कंट्रोल में काम करती है।”

राज्य बीजेपी चीफ ने आगे कहा, “ऐसे हालात में, आज पुलिस विभाग के लिए ग्रांट की मांगों पर हुई विधानसभा बहस के दौरान, आपको इन गंभीर सच्चाइयों पर सही जवाब देने चाहिए थे। आपको तमिलनाडु में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, जनता की सुरक्षा के लिए नई योजनाएं पेश करनी चाहिए थीं और लोगों की जान-माल की सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए थी।”

नैनार नागेंद्रन ने कहा, “इसके बजाय आपने चिल्लाकर और भड़ास निकालकर असभ्य राजनीति की, जैसे कोई एक्शन फिल्म का हीरो धड़ाधड़ पंचलाइन मार रहा हो और ऐसा बर्ताव किया मानो कानून-व्यवस्था से आपका कोई लेना-देना ही न हो। इसलिए, मुख्यमंत्री जी, कृपया जनता के मंच पर जन-कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने पर ध्यान दें, तमिलनाडु की जनता को पिता और पुत्र की कहानियों की कोई जरूरत नहीं है।”

क्या लोगों के टैक्स का पैसा बर्बाद किया जा रहा है- नैनार नागेंद्रन

इसके अलावा नागेंद्रन ने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट शेयर किया। इसके बारे में उन्होंने दावा किया कि यह आरटीआई कानून के तहत हासिल किया गया था। डॉक्यूमेंट में कहा गया था कि सीएमओ को शिफ्ट करने और उससे जुड़े कामों के लिए 6.17 करोड़ आवंटित किए गए थे।

नागेंद्रन ने लिखा, “क्या मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की आलीशान जरूरतों के लिए लोगों के टैक्स का पैसा बर्बाद किया जा रहा है? टीवीके सरकार की निंदा। ‘मैं बदलाव लाऊंगा, मैं नई राजनीति करूंगा’ कहकर सत्ता में आए मुख्यमंत्री का असली चेहरा आरटीआई कानून के तहत सामने आई जानकारी से बहुत कम समय में ही बेनकाब हो गया है।”

उन्होंने आगे कहा, “जब 1200 करोड़ की लागत से नया सचिवालय बनाने की घोषणा की गई है, तो ऑफिस को अस्थायी रूप से शिफ्ट करने के लिए इतने करोड़ रुपये क्यों बर्बाद किए जा रहे हैं? जब सचिवालय में पहले से ही पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं, तो आलीशान जरूरतों और निजी कारणों से मुख्यमंत्री का ऑफिस शिफ्ट करने के लिए 6 करोड़ से ज्यादा खर्च करना किस तरह से सही है?”

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने सोमवार को विधानसभा में डीएमके पर तीखा हमला बोलते हुए भ्रष्टाचार, शराब से संबंधित अनियमितताओं, कानून व्यवस्था और आपराधिक मामलों के संचालन को लेकर जमकर निशाना साधा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…