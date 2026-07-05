काजीरंगा नेशनल पार्क के सबसे मशहूर हाथियों में से एक 66 साल की जॉयमाला की शनिवार रात मौत हो गई। रविवार को काजीरंगा में वन विभाग के कर्मचारियों ने उसे गार्ड ऑफ ऑनर के साथ विदाई दी। हाथी के तौर पर जॉयमाला की 30 साल की सेवा की कहानियां इस इलाके में बहुत मशहूर हैं। इनमें से सबसे चर्चित घटना लगभग 22 साल पहले की है।

2004 में जॉयमाला और उसके तत्कालीन 25 साल के महावत सत्यबान पेगु, असम वन विभाग की उस टीम का हिस्सा थे जो एक बड़ी बाघिन की तलाश कर रही थी। इस बाघिन ने नेशनल पार्क की सीमा के पास एक गांव में मवेशियों को मार डाला था।

महावत पेगु हो गया था घायल

वाइल्ड लाइफ एरिया में काम करने वालों के बीच इस घटना की खूब चर्चा होती है और इसे अच्छी तरह याद किया जाता है। एक मौके पर, बाघिन ने जॉयमाला के सिर की ओर छलांग लगाई, जबकि हाथी अपनी पीठ पर रेंज ऑफिसरस एक गार्ड के साथ-साथ अपने महावत को भी ले जा रहा था। वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड के अनुसार, बाघिन ने महावत पेगु पर पंजा मारा जिससे वह घायल हो गया, लेकिन वह जॉयमाला पर नहीं गिरी क्योंकि हाथी पीछे हट गया था।

कहा जाता है कि जैसे ही बाघिन जमीन पर उतरी, जॉयमाला ने उसे पैर से दबाने की कोशिश की और बाघिन छूटने की कोशिश करके भाग गई। इस घटना का एक वीडियो उस वक्त के डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, आर के दास ने बनाया था। वह उनके ठीक पीछे दूसरे हाथी पर सवार थे।

हालांकि, इस घटना में पेगु की तीन उंगलियां कट गईं, जिससे महावत के तौर पर उनका काम खत्म हो गया। इसके बाद भी, जॉयमाला ने 15 से ज्यादा सालों तक दूसरे महावत, नीलाकांथा कोच की देखरेख में गश्ती हाथी के तौर पर काम किया। उन्होंने अवैध शिकार रोकने के लिए गश्त, वन्यजीवों की निगरानी, ​​बचाव कार्यों और जंगल की सुरक्षा से जुड़े रोजमर्रा के कामों में हिस्सा लिया।

छोटे बच्चों के लिए मां जैसी थी- अरुण विग्नेश

मौजूदा डीएफओ अरुण विग्नेश ने कहा, “60 साल की उम्र पार करने के बाद हाथियों से सक्रिय ड्यूटी नहीं ली जाती, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी वह कैंप में ही रही और छोटे बच्चों के लिए मां जैसी थी। उसके अपने कम से कम तीन बच्चे अभी नेशनल पार्क में गश्ती हाथी के तौर पर काम कर रहे हैं।”

नेशनल पार्क के एक बयान के मुताबिक, लगभग एक साल तक बीमारी का इलाज चलने के बाद शनिवार रात नेशनल पार्क की अगोराटोली रेंज के नालोनी इलाके में हथिनी की मौत हो गई। बयान में कहा गया, “जॉयमाला की जिंदगी हमें याद दिलाती है कि काजीरंगा के संरक्षण की कामयाबी की कहानी सिर्फ वहां के समर्पित वन कर्मचारियों ने ही नहीं, बल्कि गश्त करने वाले हाथियों ने भी लिखी है। ये शांत और विशाल जीव काजीरंगा के बेजुबान योद्धा हैं, जो बाढ़, मुश्किल रास्तों और संरक्षण से जुड़ी अनगिनत चुनौतियों के बीच जंगल के रक्षकों के साथ मजबूती से खड़े रहे।”

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