लाइफ मिशन घोटाला, केरल के सीएम पिनरई विजयन के प्रधान सचिव रहे शिवशंकर को ईडी ने धरा, मचा सियासी बवाल

विजयन के लिए ये बड़ा झटका है। उनके करीबी अफसर के ईडी के हत्थे चढ़ने के बाद विरोधी दल वामपंथी सरकार पर हमलावर हो गए हैं।

सीएम पिनरई विजयन के पूर्व प्रधान सचिव अरेस्ट। (एक्सप्रेस फोटो)

‘लाइफ मिशन’ घोटाले में बुधवार को ईडी ने पूर्व नौकरशाह एम. शिवशंकर को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि शिवशंकर से ईडी पिछले तीन दिनों से पूछताछ कर रही है और मंगलवार को उन्हें हिरासत में ले लिया गया। 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए वाले शिवशंकर को आज सुबह मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उनको पांच दिनों के रिमांड पर एजेंसी के हवाले कर दिया है। ईडी उनसे विस्तार से पूछताछ करके मामले की तह में जाने की कोशिश करेगी। विजयन के लिए ये बड़ा झटका है। उनके करीबी अफसर के ईडी के हत्थे चढ़ने के बाद विरोधी दल वामपंथी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। शिवशंकर को एरनाकुलम की सेशन कोर्ट में पेश किया। विपक्षी दलों ने सीएम पिनरई विजयन से मांगा जवाब केरल में विपक्षी दलों ने वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार की आलोचना की। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से मामले में बयान देने का आग्रह किया। लाइफ मिशन के मामले में राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगा चुके कांग्रेस ने कहा कि एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। भले ही उसे कितना भी क्यों न ढक दिया जाए और शिवशंकर की गिरफ्तारी इसका ताजा सबूत है। विधानसभा में विपक्ष के नेता वी डी सतीशन ने कहा कि यह वही व्यक्ति है, जिसे इससे पहले भी सोने की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब रिश्वत कांड में गिरफ्तार किया गया है। यह मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख पद पर था। Also Read Kerala: पिनराई विजय सरकार के बजट का विरोध कर रहे कांग्रेस वर्कर्स पर चला पुलिस का डंडा, पानी की बौछार कर खदेड़ा

सतीशन ने कहा, ‘‘ यदि सरकार और मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं हैं, तो उन्हें सीबीआई जांच से डर क्यों है। अगर इसमें कुछ छिपाने के लिए नहीं है तो उच्चतम न्यायालय में सीबीआई जांच के खिलाफ उन्हें अपनी अर्जी वापस लेने के लिये तैयार रहना चाहिए। विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि लोगों के कर का करोड़ों रुपये खर्च कर अधिवक्ताओं की नियुक्ति कर दी गई है। मुख्यमंत्री को इन सभी सवालों का जवाब देना चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि शिवशंकर की गिरफ्तारी ने विजयन सरकार में घूसखोरी और भ्रष्टाचार की संस्कृति को उजागर किया है।

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram