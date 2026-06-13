भारत सरकार ने शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को जनरल रैंक में अगला आर्मी चीफ नियुक्त किया है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज अभी आर्मी में उप प्रमुख के पद पर तैनात हैं।
रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उपेंद्र द्विवेदी के रिटायर होने के बाद उनकी नियुक्ति 30 जून 2026 की दोपहर से प्रभावी होगी।
जनरल उपेंद्र द्विवेदी हो रहे रिटायर
भारतीय सेना के वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून 2026 को रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ पदभार ग्रहण करेंगे।
पोस्ट में आगे कहा गया, नेशनल डिफेंस एकाडमी के पूर्व छात्र और बख्तरबंद कोर के आधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को करीब चार दशक की विशिष्ट सेवा का अनुभव है, जो विभिन्न परिचालन और संस्थागत क्षेत्रों में व्यापक कमान, स्टाफ और रणनीतिक नियुक्तियों से चिह्नित है।
रक्षा मंत्रालय ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने अपने शानदार सैन्य करियर के दौरान कई तरह के ऑपरेशनल, कमांड और रणनीतिक पदों को संभाला है।
लेफ्टिनेंट जनरल ने किन-किन यूनिट्स और फॉर्मेशन्स की कमान संभाली?
लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने अलग-अलग तरह के ऑपरेशनल माहौल में कई यूनिट्स और फॉर्मेशन्स की कमान संभाली है। इनमें पश्चिमी इलाके में एक आर्मर्ड ब्रिगेड, जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद-विरोधी फोर्स और रेगिस्तानी इलाके में एक आर्मर्ड रेजिमेंट शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर, उन्होंने इंडियन आर्मी के अहम स्ट्राइक फॉर्मेशन्स में से एक, ‘सुदर्शन चक्र कोर’ की भी कमान संभाली। बाद में, दिल्ली के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के तौर पर उन्होंने कई अहम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सैन्य गतिविधियों की देखरेख की।
साउथ वेस्टर्न कमांड और सदर्न कमांड दोनों संभाली
रक्षा मंत्रालय ने आगे बताया कि उन्होंने आर्मी कमांडर के तौर पर, साउथ वेस्टर्न कमांड और सदर्न कमांड दोनों की कमान संभाली हैं। वे आर्मी के दो ऑपेशनल कमांड की कमान संभालने वाले कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स में से एक हैं। ढाई साल से भी अधिक समय तक उन्होंने अहम क्षेत्रों में रणनीतिक गाइडलाइन दिए और ऑपरेसनल प्लानिंग, फोर्स मैनेजमेंट और क्षमता विकास में अहम योगदान दिया।
आगे मंत्रालय ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने रणनीतिक प्लानिंग और कैपिबिलिटी डेवलपमेंट से जुड़ी अहम नियुक्तियों के जरिए सेना के मार्डनाइजेशन की कोशिशों को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। उनका काम ऑपरेशनल जरूरतों को नई टेक्नोलॉजी और भविष्य के युद्धक्षेत्र की जरूरतों के साथ तालमेल बिठाने पर केंद्रित रहा है।
आगे यह भी बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल धीरज ने प्रोफेनल मिलिट्री एजुकेशन में सराहनीय प्रदर्शन किया है। उन्होंने हायर कमांड कोर्स और नेशनल डिफेंस कॉलेज से पढ़ाई पूरी की। साथ ही पेरिस में प्रतिष्ठित कमांड एंड स्टाफ कोर्स में भी शामिल हुए।
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सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शनिवार को युवाओं के एक समूह के साथ अनौपचारिक बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आज की युवा पीढ़ी की जमकर तारीफ की और Gen Z को अपनी जेनरेशन से बेहतर बताया। सेना प्रमुख ने इस दौरान कैफे खोलने का अपना सपना भी शेयर किया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें