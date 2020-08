कांग्रेस नेता राजीव त्‍यागी की मौत के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने सुचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को एक पत्र लिखा है। जिसमें उन्होने टीवी पर जहरीली डिबेट्स रुकवाने का आग्रह किया है। शेरगिल का कहना है कि ऐसी जहरीली टीवी डिबेट्स से मानसिक और शारीरिक तनाव बढ़ता है।

शेरगिल ने ट्वीट कर लिखा “मैं सुचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे मीडिया को एक एडवाइजरी जारी करें और उन पर टीवी डिबेट को लेकर आचार संहिता लागू की जाये। प्रतिभागियों और लोकतंत्र की भलाई के लिए नागरिकता और पारस्परिक सम्मान को सुदृढ़ करने के लिए अपमानजनक, सनसनीखेज और विषैले टीवी डिबेट पर रोक लगनी चाहिए।” इसी के साथ शेरगिल ने एक पत्र भी ट्वीट किया है।

Slander and smear campaigns have become the norm to gain TRPs, this ends up impacting those participating in such motivated & toxic debates. The issue raised by @JaiveerShergill is important&goes beyond political parties,hope I&B Minister takes note of the need for intervention. https://t.co/uwnB0vaYJs

— Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) August 13, 2020