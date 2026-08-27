मध्य प्रदेश के मंत्री और बीजेपी विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार को चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच अजीबोगरीब बयान दे दिया है। विजयवर्गीय ने कहा कि चीनी और महंगी होनी चाहिए और 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को चीनी का सेवन पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब त्योहारों के मौसम से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं।

इंदौर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान विजयवर्गीय ने कहा कि बच्चों के लिए सरकारी उचित मूल्य की दुकानों पर चीनी सस्ती दरों पर उपलब्ध होनी चाहिए लेकिन बुजुर्गों को चीनी नहीं दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा, ”मैं कहता हूं कि चीनी खूब महंगी होनी चाहिए। बच्चों के लिए चीनी सिर्फ सरकारी उचित मूल्य की दुकानों पर सस्ती दरों में उपलब्ध होनी चाहिए… बुजुर्गों को बिल्कुल चीनी नहीं दी जानी चाहिए।”

’40 के बाद चीनी पूरी तरह छोड़ दें’

विजयवर्गीय ने कहा कि वह खुद मिठाई नहीं खाते हैं। उन्होंने दावा किया कि 90 फीसदी लोगों को अब मिठाइयां पसंद नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टर, खासकर आयुर्वेद का अभ्यास करने वाले चिकित्सक, 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए चीनी के सेवन को उचित नहीं मानते।

बीजेपी नेता ने सलाह देते हुए कहा, ”अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो कभी-कभार गुड़ खा सकते हैं लेकिन चीनी से पूरी तरह परहेज करें।”

कांग्रेस ने बयान पर साधा निशाना

विजयवर्गीय के बयान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर महंगाई से परेशान गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की चिंताओं का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया।

पटवारी ने कहा कि बीजेपी नेता महंगाई पर नियंत्रण करने का वादा करके सत्ता में आए थे लेकिन अब ऐसे बयानों के जरिए गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों का ‘अपमान और मजाक’ उड़ा रहे हैं।

उन्होंने आने वाले चुनावों का जिक्र करते हुए बीजेपी को चेतावनी भी दी। पटवारी ने कहा, ”देश बीजेपी नेताओं को देख रहा है। आगामी चुनावों में जनता उनकी हंसी का करारा जवाब देगी। तब देखेंगे कि उनके चेहरे पर मुस्कान रहती है या आंसू आते हैं।”

सरकारी आंकड़ों में भी चीनी के दाम बढ़े

विजयवर्गीय का बयान ऐसे वक्त आया है जब सरकारी आंकड़ों के अनुसार चीनी की खुदरा कीमत लगातार दूसरे दिन बढ़ी। 26 अगस्त को अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत बढ़कर 65.05 रुपये प्रति किलो हो गई जबकि एक दिन पहले यानी 25 अगस्त को यह 63.97 रुपये प्रति किलो थी। यानी एक दिन में कीमत में 1 रुपये से अधिक प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

हालांकि, यह बढ़ोतरी एक्स-मिल चीनी की कीमतों में करीब 20 फीसदी की गिरावट के बावजूद हुई है। सरकार ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी थी जिसके बाद एक्स-मिल कीमतों में गिरावट आई है।

ऐसे में एक तरफ सरकार की ओर से चीनी की उपलब्धता और कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर खुदरा बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी और विजयवर्गीय के ‘चीनी महंगी होनी चाहिए’ वाले बयान ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है।

देश में चीनी महंगी क्यों हुई, गन्ना उत्पादन में कमी या फिर एथनॉल है कारण?

देश भर में चीनी के दामों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी ने त्योहारी मौसम की मिठास में महंगाई की कड़वाहट घोल दी है। चीनी की कीमतें क्यों बढ़ीं, इसके अलग-अलग तर्क दिए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि गन्ने की कमी से चीनी का उत्पादन प्रभावित हुआ, जिससे दाम बढ़े हैं। वहीं, चीनी उद्योग का तर्क है कि कीमतें बढ़ने की उम्मीद में कारोबारियों एवं थोक व्यापारियों की ओर से की गई ज्यादा खरीदारी भी एक कारण हो सकता है।