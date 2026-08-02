दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल के आरोप में मामला दर्ज की गई नोएडा की लड़की की मां ने अपनी बेटी को माफ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है और कहा कि उनके इस कदम ने लड़की को जीवनदान दिया है।

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शामिल युवकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने की अपील के बाद समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए लड़की की मां ने कहा कि वह आभारी हैं कि उनके प्रति अपमानजनक टिप्पणियों के बावजूद उन्होंने माफ करने का विकल्प चुना।

मेरे पास शब्द नहीं मैं क्या बोलूं- लड़की की मां

लड़की की मां ने कहा, “मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती हूं, जिस समय पहली बार मैंने सुना लोग कह रहे हैं कि ऐसे मां-बाप को डूब के मर जाना चाहिए। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं। ये बेटी नहीं देश के बहुत सारे बच्चे, इस समय इस उम्र के जितने भी 10-20 साल की उम्र के बच्चे हैं, ये सारे ही इस कंडीशन पर आ चुके हैं। मेरा पीएम मोदी से विनम्र निवेदन है कि ये इंस्टाग्राम, फेसबुक नई उम्र के बच्चों के लिए रोक दिया जाए। इनको सिर्फ पढ़ने दिया जाए, प्रदर्शन और ये जो सब चीजें चलती रहती हैं, आम आदमी छोटे बच्चों को उसमें एंट्री ना दी जाए। 18 साल के कम उम्र के बच्चों को इसमें एंट्री ना दी जाए। इन बच्चों का सिर्फ फायदा उठाया जाता है। इन बच्चों को कुछ भी बुलवा लो, इनको ना समाज का पता और ना ही किसी छोटे-बड़े का सम्मान।”

पीएम मोदी से लड़की की मां ने की भावुक अपील

पीएम मोदी से भावुक अपील करते हुए मां ने कहा, “इनको छोटे-बड़े का सम्मान किसको क्या बोलना है, कितना बोलना है कुछ नहीं पता है। हम तो पीएम मोदी के सामने कुछ भी नहीं हैं, वो तो देश के राजा हैं। उन्होंने इतना महान काम किया है कि जिस बच्चे ने उन्हें अपशब्द बोले, उन्होंने अपनी महानता दिखाते हुए देश की बेटी को माफ किया है, मेरा उनको हाथ जोड़कर धन्यवाद है। आज मेरी बच्ची का जन्मदिन है और पीएम मोदी ने उसे गिफ्ट दिया है और वो है जीवनदान। आज इस बच्ची का नया जन्म हुआ है, मैं पीएम मोदी से यह कहती हूं कि इस बच्ची को भी गोद ले लो और इसका जीवन संवार दो।”

उन्होंने कहा, “जैसे आप गांव-गांव को गोद ले रहो और देश को संवार रहे हो, एक छोटी सी पहल इस बच्ची को गोद ले लो और इसका जीवन संवार दो, इसको भी परिवार का प्यार मिले। गलती हुई है और माफी भी मांग रहे हैं, हम कैसे अपनी बात पहुंचाएं कि हम सच में शर्मिंदा हैं।”

एफआईआर वापस लेने की अपील की

उन्होंने अपनी बेटी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की भी अपील की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि लड़की की उम्र गलत बताई गई है। उन्होंने कहा, “कृपया एफआईआर वापस लें। इसमें लड़की की उम्र गलत लिखी है। अब लड़की आपकी निगरानी में है, प्रधानमंत्री जी।” उन्होंने कहा और दोहराया कि उनकी बेटी 15 साल की नाबालिग है।

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जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने वाली लड़की ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। दरअसल, शुक्रवार देर रात पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन बच्चों ने पिछले कुछ दिनों में उन्हें और उनकी मां को भद्दी-भद्दी गालियां दी हैं उन बच्चों को गले लगाने का समय है। पीएम ने कहा था कि यह गुमराह बच्चे हैं, इन्हें सही दिखाना हमारा कर्तव्य है। पीएम के इस वीडियो के कुछ घंटे बाद ही कनिका सिंह (लड़की का बदला हुआ नाम) का माफी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर रिलीज हुआ। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…