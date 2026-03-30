दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लश्कर-ए-तैबा के कमांडर शब्बीर अहमद लोन को दिल्ली बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक, लोन ढाका के पास अपने ठिकाने से लश्कर मॉड्यूल चला रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दो महीने तक चले अभियान के बाद उसे गिरफ्तार किया।

ढाका के पास एक गुप्त ठिकाने से लश्कर का गुट चला रहे लोन को पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा की कड़ी निगरानी में अतिरिक्त पुलिस कांस्टेबल प्रमोद कुशवाहा, एसीपी ललित नेगी और इंस्पेक्टर सुनील की स्पेशल टीम ने पकड़ा।

शब्बीर लोन साल 2019 में बांग्लादेश भाग गया था

शब्बीर लोन को पहली बार 2007 में दिल्ली पुलिस ने आतंकवाद के आरोपों में गिरफ्तार किया था और 2019 में जमानत मिलने के बाद वह बांग्लादेश भाग गया था, जहां उसने लश्कर सेल की स्थापना की थी। पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि वह बांग्लादेश से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था।

पुलिस के मुताबिक, शब्बीर दिल्ली, कोलकाता और तमिलनाडु में आतंकी गतिविधियों के लिए युवाओं की भर्ती करने की तैयारी में था। सुरक्षा एजेंसियां दो महीनों से शब्बीर की गतिविधियों पर नजर रख रहीं थीं।

काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) ने 26 मार्च को शब्बीर के आतंकी मॉड्यूल की जांच के लिए कश्मीर के तीन जिलों, गांदरबल, शोपियां और श्रीनगर के 10 ठिकानों पर रेड मारी थी। CIK के मुताबिक, इस मामले के तार जिस नेटवर्क से जुड़े पाए गए उसे बांग्लादेश और पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर्स से निर्देश मिल रहे थे।

शब्बीर लोन आईएसआई के इशारे पर लश्कर का नया मॉड्यूल तैयार कर रहा था

आतंकी शब्बीर अहमद लोन बांग्लादेश में बैठकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर लश्कर का एक नया मॉड्यूल तैयार कर रहा था। शब्बीर अहमद लोन को कश्मीरी राजा भी कहा जाता है। लोन लश्कर-ए-तैएबा का प्रशिक्षित आतंकवादी है उसने मुजफ्फरबाद में ट्रेनिंग भी ली है।

शब्बीर को 2007 में दिल्ली से AK-47 के साथ गिरफ्तार किया गया था, साथ ही उसके हाफिज सईद से सीधे संबंध हैं।

फरवरी 2026 में दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर धमकी भरे पोस्टर लगाए जाने के मामले में जांच के दौरान लश्कर के दो बांग्लादेशी आतंकी पकड़े गए थे। उनसे पूछताछ के आधार पर तमिलनाडु से 6 और आतंकी गिरफ्तार किए गए। इसी जांच में शब्बीर लोन का नाम सामने आया था।

पाकिस्तान बना आतंकी संगठनों का अड्डा

अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान प्रमुख आतंकी समूहों का अड्डा है। 25 मार्च की अमेरिकी कांग्रेस की एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान कई सशस्त्र, आतंकवादी समूहों के संचालन का अड्डा है जिनमें से कुछ 1980 के दशक से अस्तित्व में हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें