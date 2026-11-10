कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को मंगलवार को मेडिकल आधार पर कोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली की स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट ने उन्हें मंगलवार के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी। हालांकि, कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तारीख तय की है।

अभिजीत दीपके को मंगलवार को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन स्थित SEM कोर्ट में पेश होना था। उनकी ओर से पेश हुए वकील ने मेडिकल आधार पर व्यक्तिगत पेशी से छूट देने के लिए अदालत में आवेदन दाखिल किया था। इस पर सुनवाई करते हुए स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अखिलेश मिश्रा ने उन्हें केवल मंगलवार के लिए पेशी से छूट दे दी।

कोर्ट ने वकील को सौंपे मामले से जुड़े दस्तावेज

सुनवाई के दौरान अभिजीत दीपके के वकील अभिक चिमनी ने उनके खिलाफ दर्ज मामले से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग भी की। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत प्रकाश ने कहा कि ये दस्तावेज पहले ही कलंदरा (नोटिस) के साथ उपलब्ध कराए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दीपके के मेडिकल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी के वकील को मामले से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध करा दिए। अब इस मामले में अभिजीत दीपके को 2 दिसंबर को अदालत में पेश होना है।

क्या है अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी का मामला?

दरअसल, 16 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित ‘लहरा दो तिरंगा’ विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके के खिलाफ निवारक कार्रवाई की थी। दिल्ली पुलिस ने उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत गिरफ्तार किया था।

पुलिस के मुताबिक, 16 अक्टूबर की शाम अभिजीत दीपके और बोरा को निवारक प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया था। इसके बाद दीपके के खिलाफ BNSS की धारा 126/170 के तहत कार्रवाई की गई और उन्हें गिरफ्तार कर स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था।

इससे पहले 10 अक्टूबर को भी अभिजीत दीपके को एक अलग निवारक मामले में हिरासत में लिया गया था। उस समय वह विमान से यात्रा कर रहे थे। उस मामले में उन्हें एक साल तक शांति बनाए रखने का बांड भरने का निर्देश दिया गया था।

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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 अधिकारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। बताया जा रहा कि सचिवालय में चल रहे सहयोग शिविर के दौरान मुख्यमंत्री ने 15 लापरवाह अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। अधिकारियों पर लोगों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।