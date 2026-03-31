पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की मौजूदगी में लिएंडर पेस को पार्टी मुख्यालय में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। इस हाई-प्रोफाइल जॉइनिंग को चुनाव से पहले बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

बता दें कि कुछ दिनों पहले ही लिएंडर पेस ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ मुलाकात की थी। इसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थीं कि टेनिस खिलाड़ी जल्द भाजपा में शामिल हो सकते हैं।

पूर्व डेविस कप चैंपियन पेस इससे पहले तृणमूल कांग्रेस (TMC) से भी जुड़े रह चुके हैं। लिएंडर साल 2021 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। 2022 में हुए गोवा विधानसभा चुनावों में उन्होंने टीएमसी के लिए जमकर प्रचार किया था। अब उनका बीजेपी में शामिल होना बंगाल की सियासत में नई हलचल पैदा कर सकता है।

पार्टी आगामी चुनावों से पहले अपने जनाधार को मजबूत करने और बड़े चेहरों को जोड़ने की कोशिश में है। ऐसे में पैस की एंट्री को बीजेपी के ‘सेलिब्रिटी आउटरीच’ अभियान के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी की तरफ से युवा और खेल प्रेमियों को आकर्षित करने की रणनीति बनाई जा रही है।

Renowned tennis player Leander Paes joins BJP in the presence of senior BJP leaders in New Delhi. #JoinBJP pic.twitter.com/z7LQz3VFC4 — BJP (@BJP4India) March 31, 2026

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भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए चौथी लिस्ट जारी कर दी है। चौथी लिस्ट में बीजेपी ने 13 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। मयनागुड़ी सीट पर उम्मीदवार को भी बदल दिया गया है। चौथी लिस्ट में एक महिला उम्मीदवार का नाम है। इससे पहले बीजेपी तीन लिस्ट जारी कर चुकी है। पहली लिस्ट में 144 प्रत्याशी, दूसरी लिस्ट में 111 और तीसरी लिस्ट में कुल 19 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई थी। पढ़ें पूरी खबर..