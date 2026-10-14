लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इंडिया गेट पर अंकिता भंडारी के परिवार से मुलाकात की है। अंकिता भंडारी के माता-पिता इंडिया गेट पर धरने पर बैठे हैं।

अंकिता भंडारी उत्तराखंड की रहने वाली थी और सितंबर, 2022 में उसकी हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर उत्तराखंड में लगातार प्रदर्शन किया है और अंकिता भंडारी के परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की है।

अंकिता भंडारी के परिवार ने बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाने का विरोध किया है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर उत्तराखंड में लगातार प्रदर्शन किया है और अंकिता भंडारी के परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की है।



