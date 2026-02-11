लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का संबोधन शुरू हो गया है। वे कई मुद्दों पर अपने विचार रख रहे हैं। उनके संबोधन के दौरान सत्ता पक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। राहुल गांधी बजट को लेकर भी अहम बातें बोल रहे हैं, उन्होंने अपनी बात समझाने के लिए मार्शल आर्ट्स का जिक्र भी किया है।

राहुल गांधी कहते हैं कि मार्शल आर्ट की फाउंडेशन ग्रिप से शुरू होती है। लक्ष्य होता है कि ग्रिप मिलने के बाद चोक लेकर गला पकड़ लिया जाए। ऐसा करते समय जब खिलाड़ी के हाथ में चोक आ जाता है, तो ये उसकी आंख में दिख जाता है। उसे समझ आ जाता है कि मैंने इसे पकड़ लिया है। जिसे पकड़ा जाता है, वो 2-3 बार छूटने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे भी पता चल जाता है- अब मैं गया। बात वहीं खत्म हो जाती है और जिसे पकड़ा जाता है वो टैप कर ‘सरेंडर’ कर देता है। ग्रिप राजनीति में भी होती है। फर्क ये है कि मार्शल आर्ट में ग्रिप नजर आती है, लेकिन राजनीति में किसने-कहां ग्रिप ले रखी है, कौन कहां चोक ले रहा है- वो नजर नहीं आता।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत-यूएस डील पर भी बात की है। उनका मानना है कि भारत सरकार ने भारत की जनता को अमेरिका के हाथों बेच दिया है, उनका आरोप है कि इस डील की वजह से अमेरिका के पास भारत का सारा डेटा जा रहा है।

राहुल ने कहा कि मैं आर्थिक सर्वेक्षण देख रहा था। मुझे दो अहम बातें समझ आईं। पहली तो ये कि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां भू-राजनीतिक टकराव अब बढता जा रहा है। अमेरिका के वर्चस्व को अब चीन, रूस और अन्य शक्तियों द्वारा चुनौती दी जा रही है। दूसरी बात यह है कि हम ऊर्जा और वित्तीय हथियारकरण के दौर में हैं। मुख्य बात यह है कि हम स्थिरता की दुनिया से अस्थिरता की दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं।

राहुल गांधी ने आगे बोला कि प्रधानमंत्री ने कहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी कहा है, कि युद्ध का युग खत्म हो चुका है। लेकिन हकीकत यह है कि हम युद्ध के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। यानी हम एक अस्थिर दुनिया की ओर बढ़ते जा रहे हैं। डॉलर को चुनौती दी जा रही है और अमेरिकी वर्चस्व भी सवालों के घेरे में है। हम एक महाशक्ति वाली दुनिया से एक ऐसी नई दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका स्वरूप अभी स्पष्ट नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब मार्शल आर्ट में चोक लगाते हैं, तो चोक हो रहे आदमी की आंख में डर दिखता है। उसी तरह यहां नरेंद्र मोदी की आंख में डर दिखता है, वे आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। Epstein केस में 3 मिलियन फाइल अभी आनी बाकी हैं।

रूसी तेल को लेकर चल रहे विवाद पर भी राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसा है, उन्होंने दो टूक कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी डील की है जो शायद देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने देश के नागरिकों के भविष्यों को सरेंडर कर दिया है।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी राहुल गांधी के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने जोर देकर बोला है कि कोई भी मायकेलाल भारत को ना बेच सकता है और ना ही खरीद सकता है। किरेन रिजिजू ने यहां तक कहा कि देश ने आज तक अगर कोई सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री रहा है तो वो नरेंद्र मोदी है।