दिल्ली में नए ट्रैफिक चालान सिस्टम को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल थमता नजर आ रहा है। दिल्ली सरकार ने 14 सितंबर को जारी अधिसूचना के अमल पर रोक लगाने का फैसला किया है।

इसके बाद राजधानी के वकीलों ने 24 सितंबर को प्रस्तावित कामकाज के बहिष्कार और उपराज्यपाल के आवास तक होने वाले विरोध मार्च को स्थगित कर दिया है।

वकीलों ने क्यों किया था विरोध?

वकील केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 167 में किए गए बदलावों का विरोध कर रहे थे। सबसे बड़ी आपत्ति उस प्रावधान को लेकर थी, जिसके तहत चालान को लेकर किसी व्यक्ति की आपत्ति नामित प्राधिकारी द्वारा खारिज किए जाने के बाद उसे अदालत जाने से पहले चालान की कुल राशि का 50 फीसदी जमा करना होगा।

वकीलों का कहना था कि इससे अदालत में न्यायिक राहत पाने की प्रक्रिया मुश्किल हो सकती है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि चालान पर शुरुआती फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट के बजाय कार्यकारी या विभागीय अधिकारी क्यों करें।

45 दिनों में चालान को चुनौती देना जरूरी

संशोधित नियम 167(5) के तहत चालान मिलने के बाद व्यक्ति के पास 45 दिन का समय होगा। इस अवधि में उसे या तो चालान की राशि जमा करनी होगी या निर्धारित पोर्टल के जरिए चालान को चुनौती देनी होगी। चुनौती के साथ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे। अगर तय समय में चालान को चुनौती नहीं दी जाती है, तो उसे स्वीकार किया हुआ माना जाएगा।

वकीलों ने इस व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि ऑनलाइन प्रक्रिया से ऐसे लोगों को परेशानी हो सकती है, जो डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करने में सहज नहीं हैं।

चालान निपटारे में अधिकारियों की भूमिका पर सवाल

वकीलों की समन्वय समिति ने चालान से जुड़े मामलों की शुरुआती सुनवाई की जिम्मेदारी एसडीएम, कार्यकारी मजिस्ट्रेट और विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों को दिए जाने पर भी आपत्ति जताई थी। समिति के मुताबिक, पहले ऐसे विवाद न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचते थे।

वकीलों ने इसे न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों के बंटवारे से जुड़ा मुद्दा बताया था। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि किसी व्यक्ति के चालान को सही या गलत ठहराने में कार्यपालिका की भूमिका कितनी होनी चाहिए।

50 फीसदी राशि जमा करने का नियम सबसे बड़ा विवाद

वकीलों के मुताबिक, अगर नामित प्राधिकारी किसी व्यक्ति की आपत्ति खारिज कर देता है, तो अदालत जाने से पहले चालान की 50 फीसदी राशि जमा करने की शर्त बड़ी बाधा बन सकती है। उनका कहना है कि इससे ऐसे लोगों पर आर्थिक दबाव पड़ सकता है, जो चालान को गलत मानते हैं और अदालत में उसे चुनौती देना चाहते हैं।

दिल्ली सरकार ने क्या कहा?

दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बुधवार को कहा कि सरकार को नए चालान सिस्टम के लागू होने को लेकर वकीलों की ओर से एक प्रतिनिधित्व मिला है। उन्होंने कहा कि वकीलों की ओर से उठाई गई चिंताओं को सरकार ने गंभीरता से लिया है।

सिंह ने बताया कि प्रतिनिधित्व को परिवहन विभाग के पास जांच के लिए भेजा जा रहा है। इसके साथ ही मामले को उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी लाया जाएगा। तब तक 14 सितंबर की अधिसूचना को लागू करने पर रोक रहेगी।

वकीलों ने प्रदर्शन किया स्थगित

दिल्ली की सभी जिला अदालतों के बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति के मुताबिक, मुख्यमंत्री, कानून मंत्री और परिवहन मंत्री के साथ हुई बैठक में नए चालान सिस्टम से जुड़ी शिकायतों और चिंताओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके बाद सरकार ने अधिसूचना के अमल को फिलहाल रोकने का फैसला किया।

इसके बाद 24 सितंबर को प्रस्तावित कामकाज के बहिष्कार और उपराज्यपाल के आवास तक निकाले जाने वाले मार्च को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि, समिति ने कहा है कि जब तक अधिसूचना को पूरी तरह वापस नहीं लिया जाता, तब तक वह अपने रुख पर कायम रहेगी।

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