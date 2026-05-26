हरियाणा के एक वकील ने पिछले कुछ दिनों से चर्चा में चल रही कॉकरोच जनता पार्टी को अपने नाम से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आवेदन किया है। हरियाणा के पानीपत के एक वकील ने सोशल मीडिया हैंडल कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को इसके संस्थापक अभिजीत दिपके से अलग अपने नाम से पंजीकृत कराने के लिए चुनाव आयोग में आवेदन किया है।

खुद को पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बताने वाले वकील सुधीर जाखर ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A के तहत पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग के सचिव को आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन में सीजेपी का कॉकरोच वाला लोगो और जाखर का वकील के रूप में पदनाम अंकित है। सुधीर जाखर सीजेपी के सोशल मीडिया पर दावा कर सकते हैं।

CJI सूर्यकांत की टिप्पणी के बाद बनाई थी कॉकरोच जनता पार्टी

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत द्वारा बेरोजगार युवाओं पर की गई टिप्पणी पर मचे बवाल के बीच इस महीने कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की गई। अपनी विवादित टिप्पणी में सीजेआई सूर्यकांत ने कहा था, “ऐसे युवा हैं जो कॉकरोच की तरह हैं जिन्हें न तो रोजगार मिलता है और न ही पेशे में कोई स्थान। उनमें से कुछ मीडिया में जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया में, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता और अन्य कार्यकर्ता बन जाते हैं और वे हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं।”

लॉन्च होने के पांच दिन बाद ही भारत में CJP का X अकाउंट बैन कर दिया गया। CJP देश के सबसे तेजी से बढ़ते ऑनलाइन ट्रेंड्स में से एक बनकर उभरा। खबरों के मुताबिक, इसके इंस्टाग्राम अकाउंट के फॉलोअर्स की संख्या भारतीय जनता पार्टी (BJP) से भी अधिक हो गई थी। हजारों यूजर्स ने ऑनलाइन सदस्यता फॉर्म भरकर रजिस्ट्रेशन कराया था।

कांग्रेस ने शुरू किया ‘इंडियन यूथ कॉकरोच’ अभियान

डिजिटल दुनिया में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ पर चल रहे विवाद के बीच इंडियन यूथ कांग्रेस ने युवाओं से जुड़े पेपर लीक, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को पुरजोर ढंग से उठाने के लिए ‘इंडियन यूथ कॉकरोच’ अभियान की शुरुआत की है। उसका कहना है कि उसके लोग असली ‘कॉकरोच’ हैं क्योंकि वे डिजिटल दुनिया में ‘वर्चुअल क्रांति’ के बजाय जमीन पर युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके एवज में उन्हें जेल और मुकदमों का भी सामना करना पड़ा है। यूथ कांग्रेस ने एक बयान में कहा कि प्रभारी मनीष शर्मा और अध्यक्ष उदयभनु चिब की अगुवाई में शुरू हुआ यह अभियान युवाओं का एक सामूहिक प्रतिरोध है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें