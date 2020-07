चटक रंग की टाई पहनकर वर्चुअल कोर्ट में पेश हुए वकील, CJI ने लगा दी क्लास- डिनर पार्टी में आए हैं क्या?

कोरोन वायरस के प्रकोप के चलते कोर्ट की प्रोसिडिंग्स के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद ली जा रही है। ऐसे में कई रोचक किस्से सामने आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ एक सुनवाई के दौरान जब मुख्य न्यायाधीश ने वकील को चटक रंग की टाई पहनने को लेकर फटकार लगा दी।

वर्चुअल कोर्ट में जब वकील ने एंट्री ली तो उसने नीले रंग की चेक टाइ पहन रखी थी। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने पूछा ये किस किस्म की टाई पहन रखी है आपने, क्या आप डिनर पार्टी में आए हैं। इस पर वकील ने कहा, सॉरी माई लॉर्ड मैं भविष्य में इस तरह की टाई पहनकर कोर्ट में नहीं आऊंगा। इस पर न्यायाधीश ने कहां, हां बेहतर होगा आप भविष्य में इस पहनावे के साथ कोर्ट में ना आए।

Lawyer appears in a virtual court proceedings, wearing a blue chequered tie:#CJI: What kind of a tie are you wearing? Are you at a dinner party?

Lawyer: Sorry my lord..I won’t appear like this in future.#CJI: Yes..Don’t appear like this before any court in future.

