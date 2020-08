कार्यकर्ता-वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में अपने दो ट्वीट के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया। सोमवार को उन्होंने इसके साथ ही कहा कि वह उनका विचार था और वह उस पर कायम हैं।

उनके मुताबिक, अपने विचारों को व्यक्त करने पर सशर्त अथवा बिना किसी शर्त माफी मांगना ठीक नहीं होगा। कोर्ट से वह आगे बोले, “निष्ठाहीन माफी मांगना मेरे अन्तःकरण की और एक संस्था की अवमानना के समान होगा।”

अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ दो ट्वीट्स में शुरू किए गए सू मोटो अवमानना मामले में एक अनुपूरक वक्तव्य जारी किया है:

Advocate Prashant Bhushan issues a Supplementary Statement in the Suo Moto Contempt case initiated against him by the Supreme Court for two tweets. @pbhushan1 #ContemptofCourt pic.twitter.com/3VF1awdJrK

— Live Law (@LiveLawIndia) August 24, 2020