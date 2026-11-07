लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक प्रमुख सदस्य हरिचंद जाट उर्फ हैरी बॉक्सर को अमेरिका में हिरासत में लिया गया है। राजस्थान पुलिस के मुताबिक, हैरी बॉक्सर पर 22 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह बॉलीवुड फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग और अभिनेता रणवीर सिंह को कथित तौर पर दी गई रंगदारी की धमकी के मामले में भी वांछित था। पुलिस अब उसे भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में जुटी है।

राजस्थान पुलिस ने शनिवार को बताया कि हैरी बॉक्सर को अमेरिका की इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) एजेंसी ने हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) के लगातार प्रयासों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल के बाद यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों के मुताबिक, अब हैरी बॉक्सर को भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है।

कौन है हैरी बॉक्सर?

हरिचंद जाट उर्फ हैरी बॉक्सर राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के चतरपुरा गांव का रहने वाला है। उसकी उम्र 40 साल बताई गई है। राजस्थान पुलिस के मुताबिक, वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अहम सदस्य है और विदेश में रहकर भारत में गैंग की रंगदारी और गोलीबारी से जुड़ी गतिविधियों को संभाल रहा था।

हरि बॉक्सर अप्रैल 2023 में भारत से फरार हो गया था। इसके बाद वह विदेश में रहकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में गैंग की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में शामिल रहा। राजस्थान में उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, रंगदारी, अवैध हथियार रखने और संगठित अपराध समेत 22 से ज्यादा मामले दर्ज हैं।

रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की ली थी जिम्मेदारी

हैरी बॉक्सर का नाम बॉलीवुड से जुड़ी कई धमकियों के मामलों में भी सामने आया है। इसी साल मुंबई में फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग हुई थी। इस घटना के बाद हैरी बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जिम्मेदारी लेने का दावा किया था।

इसके अलावा मुंबई क्राइम ब्रांच ने अभिनेता रणवीर सिंह को कथित तौर पर रंगदारी के लिए धमकी दिए जाने के मामले में भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

हाल ही में अभिनेता तुषार कपूर को भी एक व्यक्ति ने हैरी बॉक्सर बनकर धमकी दी थी। आरोपी ने उनसे 5 करोड़ रुपये की मांग की थी। हालांकि, पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इस कॉल की आवाज का पहले की उन धमकियों से मिलान किया गया, जिन्हें हैरी बॉक्सर से जोड़ा गया था। जांच में सामने आया कि कॉल करने वाले की आवाज हैरी बॉक्सर की आवाज से मेल नहीं खाती थी।

दुबई से डोमिनिकन रिपब्लिक और फिर मैक्सिको के रास्ते पहुंचा अमेरिका

राजस्थान पुलिस के मुताबिक, भारत से फरार होने के बाद हैरी बॉक्सर पहले दुबई गया। इसके बाद वह डोमिनिकन रिपब्लिक पहुंचा और फिर मैक्सिको के रास्ते अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल हुआ। इस तरह के अवैध प्रवास के रास्ते को आमतौर पर ‘डंकी रूट’ कहा जाता है।

अमेरिका पहुंचने के बाद वह कैलिफोर्निया में रह रहा था। राजस्थान पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स लंबे समय से उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी। उसकी लोकेशन का पता लगाने और हिरासत में लेने के लिए विदेशी एजेंसियों के साथ लगातार जानकारी साझा की जा रही थी।

पुलिस ने इस कार्रवाई के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और इंटरपोल की भी मदद ली। हैरी बॉक्सर को अमेरिका में हिरासत में लेने के लिए राजस्थान पुलिस की ओर से इंटरपोल को नौ नोटिस भेजे गए थे।

हथियार सप्लाई करने से लेकर रंगदारी के नेटवर्क तक में भूमिका

राजस्थान पुलिस के अनुसार, हैरी बॉक्सर गैंग के सदस्यों तक हथियार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता था। इसके अलावा वह कारोबारियों को धमकी देकर रंगदारी वसूलने के नेटवर्क का भी संचालन करता था।

पुलिस का कहना है कि गैंग के सदस्य विदेशी मोबाइल नंबरों और VPN सेवाओं का इस्तेमाल करके व्हाट्सऐप और सिग्नल के जरिए कारोबारियों को कॉल करते थे। जो लोग रंगदारी देने से इनकार करते थे, उन्हें या उनके परिवार के सदस्यों को गोली मारने की धमकी दी जाती थी। कई मामलों में फायरिंग के जरिए डर पैदा करने की कोशिश भी की जाती थी।

2024 में जारी हुआ था रेड कॉर्नर नोटिस

हैरी बॉक्सर की गिरफ्तारी के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे थे। उसके खिलाफ 14 नवंबर 2024 को इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद राजस्थान पुलिस ने CBI के माध्यम से करीब पांच देशों की एजेंसियों को 14 इंटरपोल रेफरेंस भेजे थे, ताकि उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सके।

पुलिस ने 21 फरवरी 2025 को उसकी अस्थायी गिरफ्तारी के लिए अनुरोध भेजा था। इसके बाद अगस्त 2026 में अपडेटेड डोजियर और अक्टूबर 2026 में उसके फिंगरप्रिंट भी संबंधित एजेंसियों को भेजे गए।

राजस्थान पुलिस के मुताबिक, लगातार खुफिया जानकारी जुटाने और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय के बाद अमेरिकी एजेंसी ICE ने उसे हिरासत में लिया। अब भारतीय अधिकारी उसे भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं।

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