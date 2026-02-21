कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा है कि यह फैसला बाकी मुल्कों के संवैधानिक अदालतों के लिए एक संदेश है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में एक अमेरिका को नई दिशा देगा।

मनीष तिवारी ने कहा, “अमेरिकी उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है वह दर्शाता है कि जो संवैधानिक अदालते हैं उन्हें जो लोग सत्ता में हैं उनसे सच बोलना चाहिए। चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, कानून सबसे ऊपर है।’

उन्होंने आगे कहा कि यह फैसला बाकी मुल्कों के संवैधानिक अदालतों के लिए एक संदेश है कि ट्रंप सरकार की तरफ से दोबारा यह दलील दी गई है कि वे जो टैरिफ है उसे बरकरार रखेंगे, यह मामला फिर से उच्चतम न्यायालय में जाएगा। जिस तरह से यह टकराव बढ़ रहा है, अगले 36 महीने में यह अमेरिका को एक नई दिशा और दशा देगा।

बता दें, शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की टैरिफ नीति से जुड़े फैसले को पलट दिए। अदालत के इस फैसले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 फरवरी को रेसिप्रोकल एडिशनल एड-वेलोरम टैरिफ खत्म करने के एग्जिक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर दिया। उन्होंने इंटरनेशनल इमर्जेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत एक के बाद एक कई देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। हालांकि, ट्रेड से जुड़े उन्होंने जो दूसरे तरह के कदम उठाए थे, वे बने रहेंगे।

एक्सपोर्ट्स को नहीं चुकाना होगा रेसिप्रोकल टैरिफ

एग्जिक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया है कि हाल के घटनाक्रम के आलोक में पहले के एग्जिक्यूटिव्स ऑर्डर के जरिए जो रेसिप्रोकल ड्यूटी लगाई गई थी, वह अब प्रभावी नहीं होगी और जितना जल्द हो सके अब उसे कलेक्ट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि ट्रंप ने दूसरे देशों के गुड्स पर जो टैरिफ लगाए थे, उसे अब एक्सपोर्ट्स का नहीं चुकाना होगा।

डोनाल्ड ट्रंप ने ये रेसिप्रोकल टैरिफ 2025 और 2026 में लगाए थे। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रख ट्रेड से जुड़े दूसरे कई तरह के कदम भी उठाए थे। इनमें नॉर्दर्स और सदर्न अमेरिकी सीमाओं के जरिए ड्रग्स की सप्लाई रोकने के उपाय शामिल थे। ट्रंप ने कहा था कि दूसरे देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का मकसद अमेरिकी व्यापार घाटे में कमी लाना है। हालांकि, इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बड़ा झटका लगा था।

सभी देशों पर अमेरिका ने लगाया 10 फीसदी टैरिफ

अमेरिकी सरकार की तरफ से कहा गया है कि IEEPA आधारित टैरिफ हटाए जा रहे हैं, लेकिन इससे अलग इमर्जेंसी ऑर्डर्स अपनी जगह बने रहेंगे। उन पर इस ऑर्डर (रेसिप्रोकल टैरिफ हटाने का) का असर नहीं पड़ेगा। यह ऑर्डर सभी देशों पर 10 फीसदी टैरिफ लगाने वाले एग्जिक्यूटिव ऑर्डर पर ट्रंप के हस्ताक्षर के तुरंत बाद आया। इससे पहले 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के फैसले को रद्द कर दिया था।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की टैरिफ नीति से जुड़े फैसले को पलट दिया है। अदालत के इस निर्णय के बाद ट्रंप ने नाराजगी भी व्यक्त की। अब इस झटके के बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर खुलकर बात की। यह भी पढ़ें।