पश्चिम बंगाल के रण में कानून व्यवस्था विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार साबित हो रही है। इस हथियार के सहारे एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) राजनीतिक दलों के निशाने पर है। तृणमूल कांग्रेस खुद इसी मुद्दे को हथियार बनाकर सत्ता में आई थी। इस असर को न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि निर्वाचन आयोग भी समझ रहा है, यही वजह है कि चुनाव के बाद भी राज्य में एक हजार केंद्रीय बलों की कंपनी तैनात रहेगी।

पश्चिम बंगाल के शहरी क्षेत्रों में भी कानून व्यवस्था बनाए रखने का असर साफ नजर आ रहा है। इन इलाकों में स्थानीय स्तर से पुलिस की कमान लेकर केंद्रीय बलों को दी गई है और चप्पे-चप्पे पर केंद्रीय बलों की टुकड़ी तैनात है। इस तैनाती को हाल ही में दुर्गापुर की घटना से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पदयात्रा के दौरान सुरक्षा की चूक देखने को मिली थी। इस दौरान कुछ महिलाओं ने मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ लिया था।

पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। जब 2001 में कांग्रेस से टूटकर तृणमूल कांग्रेस बनी थी और वाम मोर्चा के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, तब भी हिंसा व अत्याचार पार्टी का बड़ा मुद्दा था। इस मुद्दे के साथ तृणमूल कांग्रेस पहले ही चुनाव में साठ सीट जीती थी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद शमिक भट्टाचार्य ने इस संबंध में बात करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूर्ण रूप से चरमराई हुई है। उनके अनुसार, प्रशासन राजनीतिक प्रभाव में काम कर रहा है और विपक्षी आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। –

वहीं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मनरेगा योजना में ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी थी। पिछले कई साल से भाजपा सरकार सिर्फ जनता का हक छीनने का काम कर रही है। तृणमूल कांग्रेस भी भ्रष्टाचार में पीछे नहीं है।

भाजपा और टीएमसी के बीच सीधा मुकाबला

इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी भी पश्चिम बंगाल की सीटों पर मैदान में है। लेकिन यहां मुद्दों की लड़ाई में भाजपा व टीएमसी के बीच ही मुकाबला बनाने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब तक हुई सभाओं में केवल ममता सरकार पर ही हमला बोला है। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी के निशाने पर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और निर्वाचन आयोग ही नजर आया है। जो इस पूरे चुनाव को सीधी टक्कर का मुकाबला बनाते नजर आ रहा है।

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