दिल्ली में मणिपुरी संगीतकार और म्यूजिक टीचर चोंगथाम विक्रम सिंह की पिटाई से हुई मौत की घटना पर अभिजीत दीपके ने सवाल उठाए है। कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक दीपके ने दिल्ली में कानून-व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

अभिजीत दीपके ने घटना को लेकर दिल्ली पुलिस और राजधानी की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा, ”दिल्ली में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।” उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस छात्रों को परेशान करने और पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई करने में व्यस्त है। लेकिन वास्तविक अपराधों को रोकने में नाकाम है।

आपको बता दें कि मणिपुर के विक्रम सिंह की रविवार देर रात कुछ लोगों ने कथित तौर पर उस समय पिटाई कर दी जब वह अपने घर के बाहर हो रहे शोर को लेकर आपत्ति जताने नीचे आए थे। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है।

शोर को लेकर शुरू हुआ था विवाद

जानकारी के मुताबिक, विक्रम सिंह अपनी पत्नी जोशना चोंगथम और बेटे याइफ़ाबा चोंगथम के साथ किलोकरी गांव में रहते थे। रविवार रात करीब 11:30 बजे वह कचरा फेंकने के लिए तीसरी मंजिल स्थित अपने फ्लैट से नीचे आए थे।

बताया जा रहा है कि उनके घर के बाहर पास के दो ढाबों में काम करने वाले कुछ लोग शोर कर रहे थे। विक्रम सिंह ने शोर कम करने के लिए कह जिसके बाद उनके साथ बहस शुरू हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद कुछ लोगों ने उनका पीछा किया और तीसरी मंजिल तक पहुंच गए।

मणिपुर की सोशल एक्टिविस्ट बी. रुचिदा शर्मा के मुताबिक, आरोपियों ने कॉरिडोर में विक्रम सिंह को घेर लिया और उनके साथ लात-घूंसों से मारपीट की। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए।

सात आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इस मामले में भरत कुमार (19), प्रमोद (26), रमजान खान (22), दीपांशु (21), मोहन विश्वकर्मा (32), विजय (36) और मन्नू (26) को गिरफ्तार किया गया है। एक किशोर को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार, सभी आरोपी अलग-अलग ढाबों पर काम करते हैं और मामले की जांच जारी है।

नॉर्थ ईस्ट के लोगों में आक्रोश

विक्रम सिंह की मौत के बाद दिल्ली में पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े लोगों के बीच भी नाराजगी है। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स सोसाइटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी (NESSDU) ने घटना की निंदा करते हुए विक्रम सिंह को सम्मानित मणिपुरी संगीतकार बताया और मामले की जल्द व निष्पक्ष जांच की मांग की है।

घटना ने दिल्ली में रहने वाले पूर्वोत्तर समुदाय की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस मामले में पुलिस जांच और आरोपियों के खिलाफ होने वाली कानूनी कार्रवाई पर नजर रहेगी।

राहुल, बीरेन सिंह क्या बोले?

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मामले में बयान जारी किया है। राहुल ने मंगलवार को X पर कहा, “मणिपुर के मशहूर म्यूज़िशियन चोंगथम विक्रम सिंह जी अपने घर के बाहर हो रहे शोर को कम करने के लिए कुछ लोगों से कहने नीचे गए थे। इसी बात पर उन्हें पीट-पीटकर मार डाला गया… ऐसी कई घटनाओं के बाद, आज दिल्ली में रहने वाला हर नॉर्थ-ईस्ट का परिवार यही सवाल पूछ रहा है – क्या हम यहां सुरक्षित हैं?”