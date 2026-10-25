Rahul Gandhi News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को छात्रों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और व्यापारियों से 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले ‘वोट बचाओ, देश बचाओ जन मार्च और मेगा रैली’ में भाग लेने की अपील की। ​​उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए गए हैं और नियमों और कानूनों का उल्लंघन किया गया है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “हमारा वोट चुराया जा रहा है और ये हम किसी हाल में चुपचाप नहीं सहेंगे। मतदाता सूचियों से नाम काटे गए। नियम-कानून तोड़े गए। और सवाल पूछने वालों पर लाठियां चलीं। अब जवाब देश देगा। 1 नवंबर – चलो दिल्ली। वोट बचाओ – देश बचाओ जन मार्च और महारैली।”

राहुल गांधी ने युवाओं और व्यापारियों से हिस्सा लेने की अपील की

गांधी ने छात्रों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और व्यापारियों के साथ-साथ डेमोक्रेसी से जुड़े हर व्यक्ति से इस इवेंट में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने लिखा, “छात्र, किसान, मज़दूर, महिलाएं, नौजवान और व्यापारी – जिस-जिस को लोकतंत्र की फ़िक्र है, वो जरूर आए। वोट आपका है। लड़ाई भी आपकी है।”

हमारा वोट चुराया जा रहा है और ये हम किसी हाल में चुपचाप नहीं सहेंगे।



मतदाता सूचियों से नाम काटे गए। नियम-कानून तोड़े गए। और सवाल पूछने वालों पर लाठियां चलीं।



अब जवाब देश देगा।



1 नवंबर – चलो दिल्ली।

वोट बचाओ – देश बचाओ जन मार्च और महारैली।



छात्र, किसान, मज़दूर, महिलाएं,… pic.twitter.com/esfPCrIJ4l — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 25, 2026

चुनाव प्रचार में नागरिकों की भूमिका पर जोर देते हुए राहुल गांधी ने कहा, “वोट आपका है। लड़ाई भी आपकी है।” कांग्रेस नेता ने बीजेपी और उसके साथियों पर भी निशाना साधा और मजाक में उन्हें प्रोग्राम को बढ़ावा देने और ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया।

राहुल गांधी ने बीजेपी पर कसा तंज

राहुल गांधी ने कहा, “भारतीय जनता पार्टी और उसके साथियों का दिल से धन्यवाद, जो इस कार्यक्रम का इतना जोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं और इसे ज़्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बस अगले 7 दिन भी यही जोश और लगन बनाए रखिए।”

राहुल गांधी को कारोबारियों ने लिखा था पत्र

बता दें कि इससे एक दिन पहले दिल्ली के कारोबारियों ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा था और रैली को टालने की अपील की थी। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने कहा कि दिल्ली के कारोबारियों को अक्टूबर में रैलियों और रोड बंद होने की वजह से पहले ही करीब 3000 करोड़ का नुकसान हो चुका है।

सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा, “आपकी पार्टी द्वारा 1 नवंबर 2026 को रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया जा रहा है। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस रैली को 10 नवंबर (भैया दूज) के बाद स्थगित किया जाए, क्योंकि वर्तमान में दिवाली व्यापार अपने पीक सीजन पर है।”

बृजेश गोयल ने कहा, “इस साल धनतेरस 6 नवंबर, शुक्रवार को है, दीपावली 8 नवंबर को और भैया दूज 10 नवंबर को है। लोग 1 हफ्ते पहले ही धनतेरस और दीपावली की खरीददारी शुरू कर देते हैं, धनतेरस को लेकर ही दिल्ली में सभी सेक्टरों- सोना-चांदी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयां, ऑटोमोबाइल, गाड़ियां, प्रॉपर्टी, गिफ्ट आइटम- में लगभग 25 हजार करोड़ रुपये का कारोबार होता है, यह व्यापार दिल्ली की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।” यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…