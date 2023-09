Live

News Live: इंडिया गठबंधन आज जारी करेगा लोगो, 28 दलों का मुंबई में महामंथन, संयोजक पर भी हो सकता है फैसला

Latest Live Update: विपक्षी गठबंधन इंडिया के संयोजक के नाम पर सस्पेंश बरकरार है। यह साफ नहीं है कि आज की बैठक पर इसका फैसला होगा कि नहीं।

मुंबई में इंडिया गठबंधन की मीटिंग के दौरान मौजूद नेता।

Go to Live Updates INDIA Alliance Meeting Mumbai Live: विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में दूसरे दिन की बैठक से पहले सुबह 10:30 बजे गठबंधन का लोगो जारी किया जाएगा। इसके बाद चर्चा शुरू होगी जिसमें कई फैसले लिए जाएंगे। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के संयोजक के नाम पर सस्पेंश बरकरार है। यह साफ नहीं है कि आज की बैठक पर इसका फैसला होगा कि नहीं। दोपहर 2 बजे लंच का कार्यक्रम होगा और लगभग साढ़े तीन बजे गठबंधन नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की बैठक के पहले दिन कई मुद्दे तय किए गए। बैठक में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एजेंडा रखा। विपक्षी दलों की बैठक में तय किया गया कि कोआर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। मुद्दे और कार्यक्रमों को तय करने के लिए भी प्लानिंग कमेटी का गठन होगा। सोशल मीडिया और एक्शन प्लान के लिए कमेटी बनेगी। बैठक में यह भी तय किया गया कि रिसर्च और डाटा कमेटी का भी गठन किया जाएगा। यही नहीं चुनावी रैलियों के लिए अलग से कमेटी बनाई जाएगी। पहले दिन की बैठक खत्म होने के बाद गुरुवार (31 अगस्त) की शाम सभी नेताओं को डिनर पर बुलाया गया। मेहमान नवाजी उद्धव ठाकरे ने की थी। वहीं आज गठबंधन के संयोजक पर फैसला होगा या नहीं ये अभी साफ नहीं है। गठबंधन को लेकर समन्वय समिति, मीडिया टीम और आगामी साझा कार्यक्रम को लेकर विपक्षी नेता फैसला करेंगे। वहीं सबसे बड़ी बात सीट बंटवारे की फॉर्मूले पर होने है और उस पर अंतिम मुहर लगनी है। Live Updates मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की दूसरे दिन की बैठक आज मनसुख मांडविया ने बताई मोदी सरकार की प्राथमिकता केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया रायपुर में कहा, 'मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है कि लोगों का जीवन सरल रहे, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, किसानों को सही दाम मिले और गरीब लोगों को आजीविका के लिए संसाधन और अवसर मिले। हमारे सरकार के द्वारा अभी रक्षाबंधन के दिन पर हमारे देश के सभी बहनों को मोदी जी ने गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कमी करके ये सौगात दी है ताकि हमारे गरीब परिवार को सस्ते दाम में सस्ते गैस सिलेंडर उपलब्ध हो।' 'जिन मदरसों की फंडिंग पर प्रश्न चिह्न लगे हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी।' मदरसों पर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, 'शिक्षा सरकार की प्राथमिकता है...जिन मदरसों की फंडिंग पर प्रश्न चिह्न लगे हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी।' 'खेला तो सीएम ममता बनर्जी के साथ हुआ है' पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 'खेला होगा' बयान पर पश्चिम बंगाल बीजेपी विधायक और महासचिव अग्निमित्रा पॉल ने कहा, 'खेला तो सीएम ममता बनर्जी के साथ हुआ है क्योंकि वह जहां भी गई हैं उन्हें जीरो ही मिला है। 2024 में भी वह पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों क्लीन बोल्ड हो जाएंगी।' EVM को लेकर छेड़छाड़ पर चर्चा हुई गठबंधन की पहले दिन INDIA के संयोजक और चेयरपर्सन पर कोई चर्चा नहीं हुई। लोगो को लेकर भी कोई बात नहीं हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीट शेयरिंग को लेकर अलग मेकेनिजम बनाने की वकालत जरूर की। बैठक में ममता बनर्जी ने मेजर मेनिफेस्टो की बजाए बुलेट प्वाइंट की सलाह दी, जिसके ऐलान के लिए उन्होंने 2 अक्टूबर की तारीख भी बताई। सबसे बड़ी बात ये है कि विपक्षी दलों की बैठक में EVM से छेड़छाड़ को लेकर चर्चा भी की गई। पहले दिन की बैठक में क्या लिए गए अहम फैसले- विपक्षी गठबंधन INDIA ने पहले दिन बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में कोआर्डिनेशन कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है। यही नहीं मुद्दे और कार्यक्रमों तय करने के लिए प्लानिंग कमेटी का भी गठन किया जाएगा। सोशल मीडिया और एक्शन प्लान के लिए कमेटी भी बनाई जाएगी। रिसर्च और डाटा कमेटी का भी गठन किया जाएगा। इसके अलावा चुनावी रैलियों के लिए अलग कमेटी बनेगी। मुंबई में विपक्षी गठबंधन INDIA की दूसरे दिन की बैठक से पहले सुबह 10.30 बजे गठबंधन का लोगो जारी किया जाएगा। इसके बाद औपचारिक चर्चा शुरू होगी जिसमें लिए कई अहम फैसले जा सकते हैं।