जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के कमांडर लतीफ भट को एक ऑपरेशन में मार गिराया गया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और खुफिया एजेंसियों के समन्वित प्रयासों की सराहना की।

केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, ”देश जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना, CRPF के बहादुर जवानों और खुफिया एजेंसियों को सलाम करता है।”

उन्होंने आगे कहा कि इस संयुक्त अभियान में घाटी में लश्कर-ए-तैयबा का आखिरी ज्ञात सक्रिय स्थानीय आतंकवादी लतीफ भट मारा गया। उन्होंने कहा, ”जम्मू-कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, CRPF और खुफिया एजेंसियों के आपसी तालमेल से आज सुबह कुलगाम में एक ऑपरेशन के दौरान लश्कर का घाटी में आखिरी ज्ञात सक्रिय स्थानीय आतंकवादी लतीफ भट मारा गया। उसका एक आतंकी सहयोगी उमर निसार भी इससे एक दिन पहले कुलगाम में मारा गया था। पूरा ऑपरेशन बेहद बेहतर समन्वय के साथ चलाया गया।”

With the coordinated efforts of JKP, Indian Army, CRPF and intelligence agencies, Lashkar's last known active local terrorist in the valley, Lateef Bhat, was neutralised in an operation in Kulgam in the early morning hours today. One of his terrorist associates, Umar Nisar, was… — Amit Shah (@AmitShah) November 18, 2026

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर कमांडर लतीफ भट मारा गया। ऑपरेशन के दौरान भट एक मस्जिद के अंदर छिपा हुआ था। सुरक्षा बलों ने उसे कई बार आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक, मारे गए आतंकवादी का शव और एक हथियार मुठभेड़ स्थल से बरामद किया गया है।

कश्मीर जोन पुलिस ने X पर एक पोस्ट में बताया, ”मुठभेड़ स्थल से मारे गए एक आतंकवादी का शव और एक हथियार बरामद किया गया है। संयुक्त अभियान में मारे गए आतंकवादी की पहचान कुलगाम के ख्रेवां निवासी मोहम्मद लतीफ भट के रूप में हुई है।”

इस बीच पुलिस ने मंगलवार को बताया था कि सोमवार को जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया उमर निसार डार, लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर लतीफ भट के साथ 10 नवंबर को कई जगहों पर रेकी करने गया था। यह रेकी CRPF जवानों पर हमले से पहले की गई थी।

जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से साझा किए गए CCTV फुटेज के मुताबिक, आरोपियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने और उन पर हमले की योजना तैयार करने के लिए मीर बार, अखरान, हबलिश और किलम सहित कई स्थानों की रेकी की थी।