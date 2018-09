मुगल वंश के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के कथित उत्तराधिकारी होने का दावा प्रिंस याकुब हबीबउद्दीन तूसी करते रहे हैं। इस बार प्रिंस तूसी ने राम मंदिर पर बड़ा बयान दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए अपने बयान में प्रिंस तूसी ने कहा कि अगर अयोध्या की विवादित भूमि पर मंदिर का निर्माण करवाया जाता है तो हमें बाबर का वंशज होने के नाते कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा अगर मंदिर की नींव रखी जाएगी तो पहली ईंट रखने के लिए खुद मैं वहां जाऊंगा।

हैदराबाद के रहने वाले प्रिंस याकुब हबीबउद्दीन तूसी ने एएनआई से कहा,” बाबर ने मरने के वक्त हुमायूं से अपनी वसीयत के बारे में कहा था कि मीर बाकी ने अयोध्या में जो हरकत की है उससे पूरे तैमूरी खानदान पर कलंक लग गया है। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी कि अगर हिंदुस्तान में तुम्हें हुकूमत करनी है तो संतों-महंतों को ऐहतराम करो। मंदिरों की हिफाजत करो और एक जैसा न्याय करो।”

#WATCH: Prince Yakub Habeebuddin Tucy, who claims to be a descendant of Mughal emperor Bahadur Shah Zafar speaks on the matter of Ram temple, says ‘We have no objection…If a temple is built there we will be the ones to lay the foundation stone.’ pic.twitter.com/QhbCHtMlAM

