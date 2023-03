ओडिशा के बोलांगीर में सबसे बड़े कफ सिरप रैकेट का भंडाफोड़, 2 करोड़ फ्रीज, 35 लोग गिरफ्तार

एसपी नितिन कुशालकर ने बताया कि गिरोह के लोग एक खास रणनीति पर काम कर रहे थे। वह खास तौर पर रात 3 बजे से सुबह 5 बजे तक काम करते थे।

ओडिशा में बड़े कफ सिरप रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। (Image Credit-ANI)

