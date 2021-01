प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोविड-19 के खिलाफ विश्‍व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर पीएम ने देशवासियों को शुभकामनाएं देने के साथ ‘दवाई के साथ कड़ाई भी’ का संदेश दिया। वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू होने के साथ ही दिल्ली में सबसे पहले एक सफाई कर्मचारी को कोरोना का टीका दिया गया। इसके बाद कोरोना वैक्सीन टास्क फोर्स के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल और AIIMS के निदेशक रणदीप गुलेरिया को शॉट दिया गया।

इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन इस बीमारी के खिलाफ संजीवनी का काम करेगा। डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि हम पिछले एक साल से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ रहे थे। ये वैक्सीन संजीवनी के तौर पर काम करेगी। उन्होंने भारत बायोटेक की तरफ से बनी कोवैक्सिन की शीशी भी मीडिया को दिखाई।

डॉक्टर हर्षवर्धन ने महामारियों से निपटने में भारत की विशेषज्ञता के बारे में बात करते हुए कहा कि हमने पहले ही पोलियो और स्मॉलपॉक्स जैसी समस्याओं को खत्म कर दिया। भारत के पास ऐसे मामलों से निपटने का काफी अनुभव है। यह शायद दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है।

टीकाकरण अभियान शुरू होने के मौके पर जहां पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी, वहीं इसके ठीक बाद ट्विटर पर ‘Congratulation India’ तेजी से ट्रेंड होने लगा। देशभर में लोगों ने ट्विटर पर बधाई संदेश चलाए। भूटान के पीएम लोते शेरिंग ने कहा, “हम कोरोनावायरस वैक्सीन लॉन्चिंग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को बधाई देना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वैक्सीन महामारी के दौरान सारी परेशानियों के अंत के तौर पर आई है।”

ट्विटर पर एक यूजर ने कहा, “उन सभी लोगों को ठेंगा, जिन्होंने भारतीय कोरोना वैक्सीन के बारे में नकारात्मकता और गलत जानकारी फैलाई।” एक और यूजर उम्मील हाथी ने वैक्सीन को खुशी की डोज बताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, “दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम को शुरू करने के लिए भारत को बधाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भारत में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की।”

A dose of Happiness!!

Congratulations India for starting the world’s largest vaccination rollout.

सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः।

PM Shri @narendramodi ji launches world’s #LargestVaccineDrive in India.

May all be free from illness! pic.twitter.com/CyZ6FCHfVG

