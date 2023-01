जोशीमठ-ऋषिकेश के बीच भूस्खलन बढ़ने की आशंका

वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार पेड़-पौधे हटाए जाने और ढलाव को अस्थिर करने के कारण उत्तराखंड में जोशीमठ और ऋषिकेश के बीच राजमार्ग पर भूस्खलन का खतरा बढ़ने की आशंका है।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।(फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस)।

