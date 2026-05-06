Landslide Winners: 2026 के विधानसभा चुनावों में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नतीजे देखने को मिले। भारतीय चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, कहीं बड़ी जीत देखने को मिली तो कहीं कम मतों से उम्मीदवारों ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराया।
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीट जीतकर बड़ी जीत हासिल की। असम में भी एनडीए ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। वहीं केरल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) 102 सीट जीतकर सत्ता में वापस आया और उसने लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) के 10 साल के शासन को खत्म कर दिया।
तमिलनाडु में त्रिशंकु विधानसभा बनी, जिसमें विजय की तमिलगा वेट्ट्री कज़गम (टीवीके) 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि एनडीए ने एआईएनआरसी के नेतृत्व वाले पुडुचेरी में भी जनादेश हासिल करने में कामयाबी हासिल की।
इस पूरे जनादेश के अलावा, ये चुनाव अभूतपूर्व रूप से ज्यादा संख्या में एकतरफा जीत के लिए भी उल्लेखनीय रहे। जहां उम्मीदवारों ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को 1 लाख से ज्यादा मतों से हराया, जो कई निर्वाचन क्षेत्रों में मजबूत स्थानीय स्तर के प्रभुत्व और मतदाता एकीकरण को रेखांकित करता है।
सबसे चर्चित जीतों में से एक में, दिवंगत अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा अजित पवार एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरीं। वह 2026 से महाराष्ट्र की 11वीं उपमुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे के साथ काम कर रही हैं। इस पद पर आसीन होने वाली वह पहली महिला हैं। वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और इससे पहले राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं।
बारामती उपचुनाव में उन्होंने 2,18,969 वोटों के साथ शानदार जीत दर्ज की और अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को असाधारण रूप से 2,18,034 वोटों से हराया, जो चुनाव चक्र के सबसे बड़े अंतरों में से एक है।
इस टेबल में देखें कौन प्रत्याशी कितने वोटों जीता-
|S.No
|Constituency
|Winning Candidate
|Total Votes
|Margin
|State/UT
|1
|Baramati
|Sunetra Ajit Pawar
|218969
|218034
|Maha (bye)
|2
|Gauripur (7)
|Abdus Sobahan Ali Sarkar
|182971
|119097
|Assam
|3
|Rahuri
|Akshay Shivajirao Kardile
|140093
|112587
|Maha (bye)
|4
|Jaleshwar (12)
|Aftab Uddin Mollah
|162174
|109688
|Assam
|5
|Samaguri (58)
|Tanzil Hussain
|145212
|108310
|Assam
|6
|Algapur-Katlicherra (122)
|Zubair Anam Mazumder
|145661
|105448
|Assam
|7
|Matigara-Naxalbari (25)
|Anandamay Barman
|166905
|104265
|WB
असम में कई कांग्रेस उम्मीदवारों ने दमदार व्यक्तिगत प्रदर्शन किया। अनुभवी राजनीतिज्ञ अब्दुस सोबाहन अली सरकार 2021 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के उम्मीदवार के रूप में गोलकगंज से असम विधानसभा के लिए चुने गए थे। 2026 के चुनावों में उन्होंने गौरीपुर से 1,19,097 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की। जिससे इस क्षेत्र में उनका मजबूत जमीनी आधार और भी पुख्ता हो गया।
आफताबुद्दीन मोल्लाह, जिन्हें आफताबुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। असम के एक अनुभवी भारतीय कांग्रेस नेता हैं। जिन्होंने पहले 2001 से 2006 के बीच जलेश्वर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए। चुनावी क्षेत्र में वापसी करते हुए उन्होंने 2026 में जलेश्वर से 1,09,688 वोटों के अंतर से जीत हासिल की, जो उनके निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं के नए सिरे से समर्थन को दर्शाता है।
असम की चुनिंदा सीटों पर कांग्रेस के मजबूत प्रदर्शन को और पुख्ता करते हुए प्रमुख युवा नेता और एनएसयूआई (NSUI) के पूर्व राष्ट्रीय सचिव तंजील हुसैन ने समागुरी से 1,08,310 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की। उन्होंने भाजपा के अनिल सैकिया को हराया। जिसने युवा नेतृत्व के चेहरों के बीच पार्टी की निरंतर लोकप्रियता को उजागर किया।
कांग्रेस के एक अन्य उम्मीदवार जुबैर अनम मजूमदार ने हैलाकांडी जिले के अलगपुर-कटलीचेरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा। स्नातक की उपाधि प्राप्त और व्यवसाय में संलग्न जुबैर ने 1,05,448 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। जिससे इस क्षेत्र में कांग्रेस की उपस्थिति और मजबूत हुई।
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता आनंदमय बर्मन ने माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा। 2021 में पहली बार चुने गए। वे 2026 के विधानसभा चुनावों में फिर से निर्वाचित हुए। जिसमें उन्होंने 1,04,265 वोटों के अंतर से जीत हासिल की, जो उत्तरी बंगाल के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में भाजपा के निरंतर मजबूती को दर्शाता है।
महाराष्ट्र की राहुरी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अक्षय कर्डिले ने 1 लाख 12 हजार 587 वोटों से जीत दर्ज की। उन्हें कुल 1 लाख 40 हजार 93 वोट मिले। वहीं उनके प्रतिद्वंदी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रत्याशी गोंदिव मोकाटे को केवल 27 हजार 506 वोट मिले।
राहुरी विधानसभा सीट बीजेपी विधायक शिवाजी कर्डिले के निधन से खाली हुई थी। 17 अक्टूबर 2025 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। कर्डिले के निधन से खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उनके बेटे अक्षय कर्डिले को अपना उम्मीदवार बनाया था। यह जीत अक्षय और बीजेपी के लिए अहम मानी जा रही थी।
भाजपा ने बंगाल की 207 सीटों पर शानदार जीत कैसे हासिल की? यह रहे महत्वपूर्ण पहलू
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में निर्णायक बदलाव ला दिया है। भाजपा ने 294 में से 207 सीटें जीतकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वर्चस्व को समाप्त कर दिया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि यह परिणाम क्षणिक लहर या सत्ता विरोधी लहर का नतीजा नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित अभियान का परिणाम है जिसने विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से चले आ रहे मतदान पैटर्न को पूरी तरह से बदल दिया है। पढ़ें पूरी खबर।