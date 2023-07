Lalu Yadav के परिवार को बड़ा झटका! नौकरी के बदले जमीन मामले में 6 संपत्तियां अटैच

Lalu Yadav परिवार की 6 संपत्तियों को ED ने अटैच कर लिया है।

लालू यादव परिवार को ED ने बड़ा झटका दिया है (ANI Image)

राजद प्रमुख लालू यादव के परिवार को बड़ा झटका लगा है। ED ने नौकरी के बदले जमीन मामले में 5 लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की 6 संपत्तियां अटैच कर ली हैं।

