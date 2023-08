लालू प्रसाद यादव फिर जाएंगे जेल? जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, 25 अगस्त को सुनवाई

Loksabha Election 2024: आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव। (फाइल फोटो)

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर मुश्किलों में फंस सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनको मिली जमानत के खिलाफ याचिका दायर कर दी गई है। सीबीआई की तरफ से ये याचिका दायर हुई है जिस पर अब 25 अगस्त को सुनवाई होने जा रही है। चारा घोटाले में ही लालू की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ी हैं, अब कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है या झटका, इस पर ही काफी कुछ निर्भर रहने वाला है। जानकारी के लिए बता दें कि लालू इस समय जिस मामले में फंसे है, वो चारा घोटाले के अंतर्गत आने वाले डोरंडा कोषागार केस से जुड़ा हुआ है। बड़ी बात ये है कि इस साल 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की उस याचिका को खारिज कर दिया था जहां पर मांग की गई थी कि लालू प्रसाद के खिलाफ नोटिस जारी किया जाए। यानी की तब लालू को सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिल गई थी। अब फिर उन्हें राहत मिलती है या फिर इस बार सीबीआई की मांग को मान लिया जाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। यहां ये समझना जरूरी है कि लालू प्रसाद यादव वर्तमान में इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता हैं। जो विपक्ष एकजुट हुआ है, उसमें लालू की अहम भूमिका है। उस भूमिका की वजह से ही लालू की सक्रियता भी जरूरी हो जाती है। चुनाव से पहले अगर फिर लालू को जेल जाना पड़ जाता है तो उस स्थिति में इंडिया गठबंधन के सामने कई सवाल खड़े हो जाएंगे। वैसे चारा घोटाला में इसा साल ही लालू प्रसाद यादव को जमानत दी गई थी। उनके खराब स्वास्थ्य की वजह से जेल से बाहर निकलने की अनुमति दी गई थी।

