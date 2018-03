बिहार में कानून व्‍यवस्‍था पर उठ रहे सवालों के बीच प्रदेश के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप विवादों में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर उनकी एक फोटो सामने आई है, जिसमें वे वॉटरपार्क में मस्‍ती करते दिख रहे हैं। वहीं, कुछ टीवी रिपोर्ट्स में भी बताया गया कि वे बिहटा स्‍थ‍ित वॉटर पार्क में गए और वहां करीब दो घंटे बिताया। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने जहां राज्‍य सरकार पर निशाना साधा, वहीं, जेडीयू नेता शरद यादव ने तेज प्रताप का बचाव करते हुुए एक टीवी चैनल पर कहा कि कहीं किसी का नहाना कोई खबर नहीं है।

बता दें कि बिहार के सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन जबकि गया में आदित्‍य सचदेवा की हत्‍या के बाद बिहार में कानून व्‍यवस्‍था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी पार्टियों से लेकर आलोचक तक इसे राज्‍य में जंगलराज की वापसी करार दे रहे हैं। वहीं, सत्‍ताधारी पार्टी के नेता सरकार का बचाव करते नजर आ रहे हैं। एक दिन पहले ही तेज प्रताप ने कहा था कि बीजेपी जलन के मारे जंगलराज के आरोप लगा रही है। वहीं, तेज प्रताप के छोटे भाई तेजस्‍वी ने बिहार सरकार का बचाव करते हुए गया में हुई हत्‍या की तुलना पठानकोट हमले से कर डाली थी।

We are working well&opposition is jealous,hence they are making such(Jungle raj) allegations:Tej Pratap Yadav,RJD pic.twitter.com/nWBb49uJoo

— ANI (@ANI_news) May 14, 2016