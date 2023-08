Lalu Prasad Yadav: चारा घोटाला मामले में लालू यादव फिर जाएंगे जेल? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

Fodder Scam: सुप्रीम कोर्ट में आज चारा घोटाला मामले की सुनवाई होनी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं।

लालू प्रसाद यादव। फोटो- (इंडियन एक्‍सप्रेस)।

