Mumbai Lalbaghcha Raja: महाराष्ट्र के सबसे बड़े लोकउत्सव गणेशोत्सव के दौरान इस बार आस्था के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की एक अनूठी मिसाल देखने को मिलेगी। मुंबई के सुप्रसिद्ध ‘लालबागचा राजा’ सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के साथ मिलकर एक हरित और सस्टेनेबल मॉडल अपनाया है।

इस नई व्यवस्था के तहत लालबागचा राजा के प्रसाद काउंटरों से निकलने वाले गीले कचरे का उपयोग करके शहर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों को स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।

‘प्रसाद से ऊर्जा’ की अनूठी पहल

बीएमसी की इस ‘प्रसाद से ऊर्जा’ पहल का मुख्य उद्देश्य उत्सव के दौरान उत्पन्न होने वाले जैविक कचरे का सही और पर्यावरण-अनुकूल निपटान करना है। 11 दिनों तक चलने वाले इस भव्य त्योहार में प्रतिदिन लाखों भक्त और देश-विदेश की हस्तियां दर्शन के लिए पहुंचती हैं।

बीएमसी के अनुमान के अनुसार, पंडाल के प्रसाद काउंटरों से हर दिन लगभग 8 से 10 मीट्रिक टन गीला कचरा निकलता है, जिससे पूरे उत्सव के दौरान कुल 80 मीट्रिक टन खाद्य कचरा एकत्र होने की संभावना है।

स्रोत पर कचरा पृथक्करण और परिवहन

कचरा प्रबंधन को असरदार बनाने के लिए नगर निकाय ने विशेष व्यवस्था तैयार की है। प्रसाद काउंटरों पर जमा होने वाले गीले कचरे को सीधे स्रोत (Source) पर ही अलग-अलग किया जाएगा ताकि कोई अवांछित सामग्री इसमें न मिले।

इसके बाद बीएमसी के विशेष रूप से तैनात वाहनों के माध्यम से इस कचरे को बिना किसी देरी के सीधे प्रसंस्करण केंद्रों तक सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाएगा।

4 बड़े सरकारी अस्पतालों में स्थापित बायोमेथेनेशन प्लांट

एकत्रित जैविक कचरे को शहर के चार बड़े अस्पतालों, नायर अस्पताल, कस्तूरबा अस्पताल, जीटीबी (गुरु तेग बहादुर) अस्पताल और सायन अस्पताल में भेजा जाएगा। इन सभी अस्पतालों के परिसर में पहले से बायोमेथेनेशन संयंत्र स्थापित किए गए हैं। ये संयंत्र गीले कचरे को प्रसंस्कृत करके उससे बायोगैस बनाने और बिजली पैदा करने की आधुनिक तकनीक से लैस हैं।

7,700 यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन

बीएमसी अधिकारियों ने योजना का ब्योरा देते हुए कहा, “अस्पतालों में स्थापित प्रत्येक बायोमेथेनेशन संयंत्र की क्षमता रोजाना लगभग 2 मीट्रिक टन गीला कचरा निपटाने की है। इस पूरे 11 दिवसीय अभियान के जरिए कुल मिलाकर 7,700 यूनिट से अधिक स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है।” इस पहल से अस्पतालों की पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण को भी लाभ पहुंचेगा।

बिजली उत्पादन की गुणवत्ता पर निर्भरता

ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया पर बात करते हुए बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया, “अस्पतालों में वास्तविक बिजली का उत्पादन इस बात पर निर्भर करेगा कि हमें स्रोत से कितना और किस गुणवत्ता का अलग किया हुआ (Segregated) गीला कचरा प्राप्त होता है। इसके साथ ही संयंत्रों की तकनीकी स्थिति और उनकी कार्यक्षमता भी अंतिम ऊर्जा उत्पादन तय करेगी।”

देश भर के त्योहारों के लिए बनी मिसाल

लालबागचा राजा मंडल और बीएमसी की यह संयुक्त कोशिश देश भर के अन्य बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए ‘जीरो वेस्ट’ मैनेजमेंट का एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत करती है। आस्था के इस बड़े मंच से निकलने वाले कचरे से जब मरीजों का इलाज करने वाले अस्पतालों को बिजली मिलेगी, तो यह पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा दोनों का एक बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरेगा।

आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर घर-घर में बप्पा का आगमन हो गया है। आज से अगले दस दिनों तक गणेशोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। गणेशोत्सव महाराष्ट्र सहित पूरे देश में हर साल बड़े उत्साह से मनाया जाता है। भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे कई राज्यों में यह त्योहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है। पढ़िए पूरी खबर…