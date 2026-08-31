बेंगलुरु के सैकड़ों निवासी रविवार को ऐतिहासिक लालबाग में जुटे और कर्नाटक सरकार के पार्कों से जुड़े कानून (Karnataka Government Parks -Preservation Act) में हालिया संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस संशोधन के तहत शहर की संरक्षित पार्क भूमि के 5 फीसदी हिस्से का इस्तेमाल सार्वजनिक सुविधाओं के लिए किया जा सकता है।

प्रदर्शनकारी ‘Walk in Lalbagh. Walk for Lalbagh’ अभियान में शामिल हुए। उनका कहना है कि शहर में बचे कुछ खुले और हरित क्षेत्रों को संरक्षित किया जाना चाहिए।

यह प्रदर्शन कर्नाटक विधानसभा द्वारा कर्नाटक गवर्नमेंट पार्क्स (प्रिजर्वेशन) (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पारित किए जाने के बाद हुआ। इस विधेयक के तहत सरकार सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए लालबाग की 12 एकड़ और कब्बन पार्क की 15 एकड़ जमीन का इस्तेमाल कर सकती है।

बीजेपी कर रही विरोध

बेंगलुरु दक्षिण से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने पत्रकारों से कहा, ”हम विकास के पक्ष में हैं लेकिन शहर की ऐतिहासिक जगहों की कीमत पर नहीं। लालबाग कोई पिज्जा नहीं है जिसे टुकड़ों में काट दिया जाए।”

उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि इन पार्कों को रियल एस्टेट से बचाया जाए और टनल प्रोजेक्ट वापस लिया जाए। उन्होंने कहा, ”हम तब तक नहीं रुकेंगे। अगर लालबाग और दूसरे पार्कों को बचाना अपराध है तो हम यह अपराध हर दिन करेंगे।”

पर्यावरण और पारिस्थितिकी के पूर्व सरकारी सचिव और कार्यकर्ता ए. एन. येलप्पा रेड्डी (90 वर्ष) ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया। रेड्डी ने हाल ही में कर्नाटक की मुख्य सचिव शालिनी राजनीश को पत्र लिखकर विधेयक को लेकर चिंता जताई थी।

पर्यावरणविदों ने उठाए सवाल

अपने पत्र में रेड्डी ने सवाल उठाया कि 5 फीसदी का आंकड़ा आखिर किस आधार पर तय किया गया है। उन्होंने पूछा कि क्या यह सीमा बागवानी विशेषज्ञों, पारिस्थितिकीविदों, शहरी योजनाकारों या किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ संस्था की सिफारिश पर तय की गई है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या कोई वैज्ञानिक अध्ययन है जो यह साबित करता हो कि किसी स्थापित पार्क के 5 फीसदी हिस्से में बदलाव करने से उसकी पारिस्थितिक प्रकृति प्रभावित नहीं होगी।

बेंगलुरु में करीब 1,353 पार्क हैं। इनमें 240 एकड़ में फैला लालबाग बॉटनिकल गार्डन और 197 एकड़ का कब्बन पार्क शहर के प्रमुख हरित क्षेत्रों में शामिल हैं।

कर्नाटक गवर्नमेंट पार्क्स (प्रिजर्वेशन) (अमेंडमेंट) एक्ट, 2026 के तहत राज्य सरकार को पार्क की कुल जमीन के अधिकतम 5 फीसदी हिस्से को बेचने, लीज पर देने, उपहार में देने, अदला-बदली करने, गिरवी रखने या अन्य तरीके से हस्तांतरित करने की अनुमति दी गई है।

सरकार का कहना है कि यह कानून केवल सरकारी विभागों, वैधानिक प्राधिकरणों, सरकारी कंपनियों या स्थानीय निकायों द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक उपयोगिता से जुड़े प्रोजेक्टों पर लागू होगा। हालांकि, कानून के आलोचकों को आशंका है कि इससे रियल एस्टेट और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए पार्कों की जमीन के इस्तेमाल का रास्ता खुल सकता है। इसमें पार्कों के बीच से सड़क या अन्य निर्माण परियोजनाएं निकालना भी शामिल हो सकता है।

बेंगलुरु में ‘ऑपरेशन मुक्ता’ के तहत पकड़े गए 24 बांग्लादेशी

बेंगलुरु में कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से रह रहे प्रवासियों की पहचान करने के लिए पुलिस ने वेरिफिकेशन ड्राईव चलाई हुई है। इसके तहत शनिवार को शहर के इलेक्ट्रॉनिक सिटी डिवीन में 20 और व्हाइटफील्ड डिवीजन में 4 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया।